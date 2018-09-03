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Мармелад выводит токсины из организма

03.09.2018 10:00
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Мармелад выводит токсины из организма

Ученые установили, что мармелад способствует процессу выведения токсинов из организма и благотворно влияет на работу кишечника. 

Это не первый случай, когда ученые сообщают, что мармелад полезен для здоровья. Он очищает организм от тяжелых металлов, химических и биологических вредных веществ, разных побочных продуктов метаболизма, анаболиков, желчных кислот, шлаков, токсинов и холестерина. 

Тем, кто худеет, этот продукт может очень помочь, так как он менее калориен, чем шоколад, но при этом является антидепрессантом. 

Но ученые предупреждают, что не любой мармелад стоит покупать, так как в некоторых его видах содержатся искусственные красители. Поэтому не стоит покупать мармелад ярких цветов.

У натурального мармелада кисловатый вкус, неяркий цвет и однородная структура. А вот прозрачный мармелад не является натуральным.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, здоровье, токсин, мармелад
 
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