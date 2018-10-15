Во что верят водители: 7 примет и суеверий

15.10.2018 23:07

Во что же верят люди, которые ездят за рулём? Рассмотрим ТОП-7 суеверий и примет.

1. Помыл машину - будет дождь. Почти все водители верят в эту примету. Хоть прогнозы и сбываются 50/50, но этим автовладельцев не переубедить. Большую роль играет закон подлости.

2. Птичий помет к деньгам. Это тоже очень сомнительный вывод, и кто его придумал неизвестно. Все зависит от самовнушения. Также, птичий помёт очень вреден для лакокрасочного покрытия, и его бывает сложно отмыть.

3. У машины тоже есть чувства. Очень часто можно заметить, как автовладелец говорит со своей машиной, как с живым человеком. А ещё, такие водители, стараются хорошо отзываться о своих любимицах, потому что если машину поругать, то она может сломаться.

4. Нельзя стучать по колесу ногой. Если так сделать, то точно попадётся какой-нибудь гвоздь на дороге, или возникнет проблема похуже.

5. Посчитать деньги в машине. Это считается плохой приметой. Пересчитывая деньги в салоне, водитель может в скором будущем попасть на крупный штраф.

6. Точность во времени ни к чему. Люди, которые ездят за рулём на длительные дистанции не любят говорить точное время своего прибытия. Если чётко кому-то сообщить время, то в дороге что-то точно случится.

7. Талисман на удачу.

Многие водители придают большое значение оберегам или амулетам в машине. Они верят, что некоторые вещи приносят удачу.

Это далеко не все приметы и суеверия, которым следуют водители. Но если слепо верить во что-то, то оно неприметном случится. Поэтому, садясь за руль машины, будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения и думайте о хорошем.

Источник from-ua