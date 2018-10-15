Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Во что верят водители: 7 примет и суеверий

15.10.2018 23:07
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Во что верят водители: 7 примет и суеверий

Во что же верят люди, которые ездят за рулём? Рассмотрим ТОП-7 суеверий и примет.
1. Помыл машину - будет дождь. Почти все водители верят в эту примету. Хоть прогнозы и сбываются 50/50, но этим автовладельцев не переубедить. Большую роль играет закон подлости.
2. Птичий помет к деньгам. Это тоже очень сомнительный вывод, и кто его придумал неизвестно. Все зависит от самовнушения. Также, птичий помёт очень вреден для лакокрасочного покрытия, и его бывает сложно отмыть.
3. У машины тоже есть чувства. Очень часто можно заметить, как автовладелец говорит со своей машиной, как с живым человеком. А ещё, такие водители, стараются хорошо отзываться о своих любимицах, потому что если машину поругать, то она может сломаться.
4. Нельзя стучать по колесу ногой. Если так сделать, то точно попадётся какой-нибудь гвоздь на дороге, или возникнет проблема похуже.
5. Посчитать деньги в машине. Это считается плохой приметой. Пересчитывая деньги в салоне, водитель может в скором будущем попасть на крупный штраф.
6. Точность во времени ни к чему. Люди, которые ездят за рулём на длительные дистанции не любят говорить точное время своего прибытия. Если чётко кому-то сообщить время, то в дороге что-то точно случится.
7. Талисман на удачу.
Многие водители придают большое значение оберегам или амулетам в машине. Они верят, что некоторые вещи приносят удачу.
Это далеко не все приметы и суеверия, которым следуют водители. Но если слепо верить во что-то, то оно неприметном случится. Поэтому, садясь за руль машины, будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения и думайте о хорошем.
Источник from-ua



Теги: Донбасс, водитель, приметы, суеверие
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх