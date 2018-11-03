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Ученые оценили риски развития рака для высоких
Учёный проанализировал данные четырёх крупных работ.
Согласно недавнему исследованию, чем выше человек, тем выше для него риск развития рака. Американский учёный выяснил, что каждые 10 сантиметров роста добавляют человеку 10%-ный прирост рисков заполучить опухоль.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Идея существования связи между высоким ростом и риском появления опасного заболевания появилась в 1950-х годах, объясняет автор последнего исследования эволюционный биолог из Калифорнийского университета в Риверсайде Леонард Нунни (Leonard Nunney). Он решил построить модель развития заболевания, которая будет зависеть от роста человека.
В рамках исследования, результаты которого опубликованы в издании Proceedings of the Royal Society B, учёный проанализировал данные четырёх крупных работ, включавших информацию о сотне тысяч больных раком.
Нунни изучил 23 типа рака у мужчин и женщин и выявил сильную корреляцию между высоким ростом и риском развития 18 типов заболевания. В частности, меланома (рак кожи) показала неожиданно сильную связь с ростом.
Для остальных четырёх заболеваний (рака поджелудочной железы, пищевода, желудка и полости рта) такая ассоциация не прослеживалась.
"Мы можем только предполагать, почему риск этих четырёх раковых заболеваний не был связан с ростом. Так, типы рака, где мы не видим очевидной ассоциации с ростом, традиционно связаны со значительными воздействиями окружающей среды",— говорит автор работы. Например, на рак полости рта может повлиять употребление алкоголя и курением.
Тем не менее результаты работы не означают, что высокий человек непременно заболеет раком. Специалист, скорее, обнаружил связь между ростом и увеличением вероятности возникновения рака.
По словам Нунни, подобная связь может иметь довольно простое объяснение: у более высоких людей больше клеток в организме.
Рак является результатом изменений в ДНК одной клетки, отмечает автор работы. Подобная мутация может появиться в ходе деления клеток. В течение всей жизни человека подобный процесс повторяется бесчисленное количество раз.
Некоторые из мутаций безвредны, но другие могут привести к неконтролируемому делению клеток. Чем больше клеток, тем больше мутаций и выше вероятность того, что одна из них приведёт к раку, поясняет Нунни.
По его словам, люди - не единственные существа, размер тела которых связан с риском развития рака. Более крупные породы собак, например, обычно более склонны к развитию недуга в сравнении с миниатюрными сородичами.
При этом нельзя сказать, что тот же кит с большей вероятностью заболеет раком, чем мышь. В действительности крупные виды (киты, слоны) живут дольше, чем мелкие животные, и имеют меньше шансов на развитие рака. По мнению Нунни, такой феномен под названием парадокс Пето ещё предстоит изучить.
Теги: Донбасс, ученые, рост, развитие
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