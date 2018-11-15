Почему нельзя выносить мусор вечером

15.11.2018 21:48

Так в чем же заключается смысл этого запрета и к каким последствиям может привести его нарушение. По поверьям, в темное время суток нечисть входит в полную силу и способна навредить неосторожным людям. Тем, кто выносит сор, грозят неприятности в виде ссор и конфликтов в семье, а также проблемы в общении с сослуживцами, начальством и близкими людьми, пишет slovofraza.

В древние времена почитали домовых. Они оберегали дома, помогали вести хозяйство и отгоняли от дома и семьи любое зло. В случае, если нерадивые хозяйки не позаботились о порядке и оставили мусор до вечера, дух дома мог покинуть семью, оставив ее без своего покровительства. Не менее пугающей является примета, по которой мусором может воспользоваться колдун или ведьма, чтобы навести на членов семьи сглаз или порчу. Бытует поверье, что тот, кто выносит мусор ночью, может подвергнуться атаке нечисти, которая способна вселиться в человека и сделать его одержимым.

Согласно фэн-шуй, вынос мусора по вечерам лишает финансовой удачи, счастья и везения. Лишить себя удачи можно в одночасье, а вот вернуть благополучие будет довольно сложно.

Если избавиться от мусора нужно срочно, негативную примету можно нейтрализовать. Для этого на пороге дома стоит произнести: «Ненужное из дома выношу, нужное оставляю. Счастье и удачу в доме оберегаю».

Выбрасываться мусор лучше всего обеими руками, а затем идти к дому, не оборачиваясь и не разговаривая ни с кем.

Современные люди привыкли мыслить рационально, поэтому не выносят мусор вечером по причинам, которые не связаны с приметами. В темное время суток проще угодить в неприятную ситуацию, в том числе столкнуться со стаей бездомных собак.

Не исключено, что наши мудрые предки предостерегали потомков от вечернего выноса мусора именно для того, чтобы исключить любые беды. Ведь поход с тяжелым пакетом зимой может обернуться падением на скользком льду, а осенним вечером можно запросто угодить в лужу. В любом случае, даже если не верить приметам, мусор лучше выносить засветло.