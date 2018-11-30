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Приметы: от этих слов стоит отказаться навсегда
Внутренний диалог позволяет нам усвоить информацию и придать смысл тому, что происходит вокруг нас. При этом не стоит недооценивать свои мысли - они также несут глубокий посыл. Давайте же разберемся, какие выражения пагубно влияют на нашу жизнь.
"Если я потерплю неудачу - проиграю"
Мысли из серии "все или ничего" не являются здоровыми. Неудача часто является основой успеха. Помните, что важные открытия, такие как рентгеновские снимки и пенициллин, были результатом ряда неудач. Поэтому не бойтесь рисковать и добиваться своих целей во чтобы то ни было.
"Если я не получу одобрение других - никогда не стану счастливым"
Важно, чтобы вы не чувствовали себя отвергнутым. Если серьезно задуматься, жизнь дана лишь единожды, зачем ждать разрешения и терять драгоценное время? Не ждите перемен, верных советов, просто действуйте.
"Я не могу, у меня ничего не получится"
То, во что вы верите, определяет ваши действия. Как вы это узнаете, если не попробуете? Тем более, стоит помнить, если в вашей жизни появилась возможность пробовать что-то новое и выйти из зоны комфорта - вы способны на это. Перемены заслужены. прежде всего, вами самими.
"Не доверяй никому - не будет разочарований"
Мы не доверяем, потому что знаем, что люди ошибаются, таким образом, хотим защитить себя от ошибок. Здоровое недоверие, вероятно, имеет смысл в определенных ситуациях, старайтесь анализировать ситуацию, а не слепо ставить ярлыки. Иначе страх- станет реальностью.
"Я лучше, чем все остальные"
Чувство превосходства над другими приведет к высокомерному отношению, которое совсем не желательно. Сократ - один из самых известных философов в мире, говорил: "Я знаю, что ничего не знаю". На минуточку, он знал о многом, но не допускал даже мысли о превосходстве.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, приметы, суеверие, слово
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