Проклятье Постановления №365: применять нельзя обжаловать

09.12.2018 10:49

Представители общественной организации «Донбасс SOS» не прекращают попыток добиться отмены дискриминационного постановления № 365, которым существенно ущемлены права внутренне перемещенных лиц на получение пенсий и социальных выплат.

Так, в июне 2016 года постановлением № 365 Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок назначения социальных выплат, в том числе и пенсии, внутренне перемещенным лицам, и контроля за осуществлением социальных выплат / пенсии. За два с половиной года более 3 500 переселенцев, в соответствии с данными Единого государственного реестра судебных решений, оспорили применение постановление № 365 к частным ситуациям приостановления / прекращения социальных выплат / пенсий. В 80% случаев применение постановления № 365 было признано таким, которое не соответствует профильному законодательству и нарушает права переселенцев на получение социальных выплат / пенсий, сообщает.

В 2016 году также было подано три административных иска касательно признания постановления № 365 полностью или частично противоправным и требованием отменить его.

Первое дело слушалось под номером 826/12123/16.

Детали рассмотрения:

11 августа 2016 года открыто производство.

29 июня 2017 года Постановление Окружного административного суда г. Киева:

«Визнано нечинними пункти 7, 8, 9, 13 Порядку призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 р. № 365.

Визнано нечинним повністю Порядок здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 р. № 365.

Визнано нечинним абз. 10 п. 1 постанови Кабінету Міністрів України “Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам” від 5 листопада 2014 р. № 637».

04 июля 2018 года Постановление Киевского апелляционного административного суда:

«Апеляційна скарга Кабінету Міністрів України залишена без задоволення, а постанова Окружного адміністративного суду міста Києва від 29 червня 2017 р. – без змін».

07 августа 2018 года открыто производство в Верховном суде.

По состоянию на декабрь 2018 года дело в Верховном суде не рассмотрено.

Второе дело слушалось под номером 826/13784/16.

Детали рассмотрения:

21 сентября 2016 года открыто производство.

14 декабря 2017 года Постановление Окружного административного суда г. Киева:

«Визнати протиправною та скасувати постанову Кабінету Міністрів України № 365 від 08.06.2016 року «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам».

27 февраля 2018 года Постановление Киевского апелляционного административного суда:

«Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 14 грудня 2017 року скасувати та ухвалити у справі нову постанову наступного змісту.

Позовні вимоги до Кабінету Міністрів України про визнання протиправною та скасування постанови №365 від 08 червня 2016 року «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» залишити без задоволення».

12 апреля 2018 года открыто производство в Верховном суде.

По состоянию на декабрь 2018 года дело в Верховном суде не рассмотрено.

Третье дело слушалось под номером 826/12402/16.

Детали рассмотрения:

16 августа 2016 года открыто производство.

Постановление Окружного административного суда г. Киева по состоянию на текущую дату отсутствует. Дело не рассмотрено в Окружном административном суде г. Киева.

«То есть, мы все еще в процессе того, чтобы доказать государственным органам, что дискриминация – это нарушение. Мы делаем это разными способами, и суд, это один их них. Возможно, все происходит не так быстро, как нам бы хотелось, но учитывая, что переговоры ведутся, мы верим в положительный исход. Как говорится: "Борітеся – поборете"», – резюмируют общественники.

Источник Трибун.