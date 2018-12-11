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Как сыграть на слабостях любого знака Зодиака: советы астрологов

11.12.2018 14:03
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Как сыграть на слабостях любого знака Зодиака: советы астрологов

Стало известно, какие слабые места есть у каждого знака Зодиака.
Об особенностях гороскопов рассказал from-ua.
Козерог
Не умеют отдыхать, но им не чужды простые человеческие удовольствия. Но важно понимать, что Козерог все равно не прекратит работать.
Водолей
Не умеют быть как все. Итог подобного отношения к жизни предсказуем: действительно хорошо Водолеи не умеют ничего.
Рыбы
Рыбы решительно и бесповоротно не умеют жить в реальном мире. С другой стороны, очередь из желающих предоставить Рыбкам еще более комфортный аквариум никогда не становится короче.
Овен
Единственное, что Овны якобы умеют терпеть — это физическую боль, и очень этим гордятся.
Телец
Не умеет себе ни в чем отказывать. При этом Тельцы способны ради близких буквально снять с себя последнюю рубашку.
Близнецы
Не умеют взрослеть. О, такое счастье нужно всем! Потому что Близнецы, как дети, совершенно очаровательны и так же не готовы долго терпеть одну и ту же строгую няньку.
Рак
Не умеют менять убеждения. Раки своих не бросают, это их первое и главное жизненное убеждение.
Лев
Не умеют проигрывать, проблема в том, что Львы еще и играть не умеют. Ни во что. Впрочем, Львы не сильно расстраиваются, потому что смотреть на себя со стороны они тоже вообще не умеют.
Дева
Не умеют молчать. Проблема только в том, что на самом деле слово владеет Девой: она просто не в состоянии не вставить всюду свое ценное мнение, совет, критику или шутку.
Весы
Не умеют отказывать. Само слово «нет» и его смысловые производные могут довести Весов до состояния панического ступора. Они вечно вляпываются в сомнительные авантюры.
Скорпион
Не умеют прощать. Нужно смиренно признать вину и попросить себе кары. Тогда вам будет позволено припасть к могучей головогруди и покаяться, а потом начать отбывать наказание. Вечно!
Стрелец
Не умеют выбирать. С другой стороны, это качество позволяет довольно легко управлять Стрельцом: «Ну, граждане алкоголики, тунеядцы, хулиганы. Кто хочет поработать? — Я!»



Теги: Донбасс, гороскоп, характер, знаки Зодиака, астролог
 
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