Все рубрики раздела
- Как сыграть на слабостях любого знака Зодиака: советы астрологов14:03
- Стало известно, как пиво влияет на интимную жизнь11:20
- Почему переселенцы остаются без субсидий11:00
- «Как скот нас в зону загнали»: Разговор в поезде «Мариуполь – Киев»09:55
- Оборотная сторона монетизации субсидий: Чего ждать?09:14
- В Украине с 1 января прием у врача будет платным? Что нужно знать20:20
- Названа сладость, снижающая артериальное давление18:50
- Какие «зимние» фрукты укрепляют иммунитет13:16
- Медики предупредили о наиболее опасных продуктах при ОРВИ10:02
- Как изменить жизнь и судьбу в день рождения09:30
Как сыграть на слабостях любого знака Зодиака: советы астрологов
Стало известно, какие слабые места есть у каждого знака Зодиака.
Об особенностях гороскопов рассказал from-ua.
Козерог
Не умеют отдыхать, но им не чужды простые человеческие удовольствия. Но важно понимать, что Козерог все равно не прекратит работать.
Водолей
Не умеют быть как все. Итог подобного отношения к жизни предсказуем: действительно хорошо Водолеи не умеют ничего.
Рыбы
Рыбы решительно и бесповоротно не умеют жить в реальном мире. С другой стороны, очередь из желающих предоставить Рыбкам еще более комфортный аквариум никогда не становится короче.
Овен
Единственное, что Овны якобы умеют терпеть — это физическую боль, и очень этим гордятся.
Телец
Не умеет себе ни в чем отказывать. При этом Тельцы способны ради близких буквально снять с себя последнюю рубашку.
Близнецы
Не умеют взрослеть. О, такое счастье нужно всем! Потому что Близнецы, как дети, совершенно очаровательны и так же не готовы долго терпеть одну и ту же строгую няньку.
Рак
Не умеют менять убеждения. Раки своих не бросают, это их первое и главное жизненное убеждение.
Лев
Не умеют проигрывать, проблема в том, что Львы еще и играть не умеют. Ни во что. Впрочем, Львы не сильно расстраиваются, потому что смотреть на себя со стороны они тоже вообще не умеют.
Дева
Не умеют молчать. Проблема только в том, что на самом деле слово владеет Девой: она просто не в состоянии не вставить всюду свое ценное мнение, совет, критику или шутку.
Весы
Не умеют отказывать. Само слово «нет» и его смысловые производные могут довести Весов до состояния панического ступора. Они вечно вляпываются в сомнительные авантюры.
Скорпион
Не умеют прощать. Нужно смиренно признать вину и попросить себе кары. Тогда вам будет позволено припасть к могучей головогруди и покаяться, а потом начать отбывать наказание. Вечно!
Стрелец
Не умеют выбирать. С другой стороны, это качество позволяет довольно легко управлять Стрельцом: «Ну, граждане алкоголики, тунеядцы, хулиганы. Кто хочет поработать? — Я!»
Теги: Донбасс, гороскоп, характер, знаки Зодиака, астролог
- В Мариуполе появится водоочистной завод! Франция одобрила финансирование14:35
- В «ДНР» состоится «суд» над украинским военнослужащим14:19
- Ходаковский объявил план захвата всей Украины: в "ДНР" заговорили про штурм Мариуполя13:42
- В Мариуполе замерзли две пьяные женщины и бездомный12:43
- Боевики «ДНР» обстреляли пограничников на КПВВ «Марьинка»12:25
- Донбасс находится на грани: Ходаковский сделал заявление о вхождении "ДНР" в состав России12:05
- На Донбассе боевики обстреляли КПВВ "Марьинка"12:02
- Россия перебросила на Донбасс наемников с Кавказа: под Авдеевкой резкое обострение. ВИДЕО11:39
- На границе Украины с РФ в ОРДЛО представители НВФ устроили гигантские очереди из-за телефонов10:43
- Обстрелян дорожный коридор перед КПВВ «Марьинка»10:18
- В «ДНР» состоится «суд» над украинским военнослужащим14:19
- Как сыграть на слабостях любого знака Зодиака: советы астрологов14:03
- Ходаковский объявил план захвата всей Украины: в "ДНР" заговорили про штурм Мариуполя13:42
- В Украине запретили три препарата от гипертонии13:30
- В архивах Штази нашли удостоверение Путина12:55
- В Мариуполе замерзли две пьяные женщины и бездомный12:43
- Участницу Spice Girls срочно госпитализировали в Лондоне12:35
- Боевики «ДНР» обстреляли пограничников на КПВВ «Марьинка»12:25
- Донбасс находится на грани: Ходаковский сделал заявление о вхождении "ДНР" в состав России12:05
- На Донбассе боевики обстреляли КПВВ "Марьинка"12:02
- Как сыграть на слабостях любого знака Зодиака: советы астрологов14:03
- Стало известно, как пиво влияет на интимную жизнь11:20
- Почему переселенцы остаются без субсидий11:00
- «Как скот нас в зону загнали»: Разговор в поезде «Мариуполь – Киев»09:55
- Оборотная сторона монетизации субсидий: Чего ждать?09:14
- В Украине с 1 января прием у врача будет платным? Что нужно знать20:20
- Названа сладость, снижающая артериальное давление18:50
- Какие «зимние» фрукты укрепляют иммунитет13:16
- Медики предупредили о наиболее опасных продуктах при ОРВИ10:02
- Как изменить жизнь и судьбу в день рождения09:30
- ВСУ заняли новые позиции в "серой зоне": продвижение сил ООС вызвало настоящую панику среди боевиков
- Дончанам запретят выезд за пределы "ДНР": в СМИ попало фото с предупреждением для граждан из ОРДО
- Генерал рассказал о сроках масштабного наступления России на Украину
- Донецк "прозрел" из-за новой инициативы главарей "ДНР": "И в этом рукотворном абсурде живут миллионы людей
- Украина предложит России два варианта по Донбассу: перед "Минском" Марчук сделал заявление
- Эксперты бьют тревогу из-за ОРДЛО: "Мы теряем Луганск и Донецк"
- "Пусть возвращает миллионы, или отправляется на подвал", - в Донецке требуют наказать жену Захарченко
- "Поиски отменяются, мама опознала Ростика": в Донецке пропавший 3 декабря ребенок найден мертвым
- Говорят, вояка был за рулем: В Донецке произошло жесткое ДТП
- «Новогодняя суета». В сеть выложили фото пустующего ТЦ «Донецк Сити»