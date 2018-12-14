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Медики назвали продукты, провоцирующие бессонницу
Пять продуктов, которые не дают уснуть.
Если вы долго ворочаетесь вечером в постели и не можете уснуть, спросите себя: не слишком ли много в повседневном рационе «возбуждающей» пищи и питья?
Ученые утверждают, что диета вполне может быть фактором, который не дает нормально спать по ночам, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.
Кофеин. То, что кофеин бодрит, знают все. Но также следует знать, что организму бывает присуща повышенная чувствительность к кофеину. Как и то, что данное вещество содержится не только в кофе, но еще в чае, газированных напитках, лекарствах и добавках. Возможно, человек потребляет кофеин и не знает об этом.
Алкоголь. Людям, которым свойственны трудности с засыпанием, лучше вообще не употреблять алкоголь в вечернее время. Проведенные исследования показывают, что употребление алкоголя на ночь провоцирует более частые пробуждения. Даже при крепком здоровье лучше ограничиться одним бокалом вина за два часа до сна, дали совет врачи.
Жидкости. Разные жидкости, выпитые в большом количестве, заставляют вставать ночью для посещения туалета.
Ферментированная пища. В такой еде содержится аминокислота тирамин, обладающая способностью стимулировать мозговую активность. Уснуть при этом точно не получится.
Кислые продукты. Увеличивающие кислотность, такие продукты, а также специи способны вызывать изжогу и дискомфорт в ночное время. Употреблять продукты с высоким содержанием кислот нужно прекращать по меньшей мере за три часа до сна.
Теги: Донбасс, бессонница, медицина, продукты
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