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Новогодняя инструкция для каждого знака Зодиака

15.12.2018 13:24
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Новогодняя инструкция для каждого знака Зодиака

Уже за 2 недели будем встречать Новый год! А чтобы 2019 был успешным - вот небольшая инструкция!
Как Новый год встретишь - так его и проведешь, пишет Nichese.
Астрологи уверенны, что встречать 2019 год нужно в роскошном наряде - Желтой Свинье это придется по вкусу. Для новогодней ночи отлично подойдут наряды в желтом, золотом, оранжевом, лимонном или горчичном, зеленом или коричневом цветах.
А чтобы еще больше задобрить символ года - можно даже приготовить специальное новогоднее меню!
И обязательно сделайте эти несколько вещей! Ведь самое главное - позитивный настрой.
Овны.
Инструкция для Овнов простая: выпейте с друзьями бокал шампанского, спойте задорную песенку. И обязательно громко хрюкайте во время боя курантов, чтобы в семье был достаток.
Тельцы.
Самое важное - признайтесь в любви и не скрывайте своих чувств.
А также не забудьте станцевать танец маленьких утят и поздравить незнакомого человека с Новым годом.
После этого - удача вам гарантирована!
Близнецы.
Потешьте себя и купите себе подарок на Новый год. Главное помните, Желтая Свинья любит роскошь, поэтому не скупитесь!
Во время боя курантов - хрюкните три раза. А за новогодним столом попробуйте новое блюдо.
Раки.
Для того, чтобы везло в любви нужно хрюкнуть под елочкой в последние 5 минут уходящего года.
Позвоните человеку, с которым давно не общались. Поздравьте его с праздниками и узнайте, как у него дела.
Львы.
Для встречи Нового года наденьте свой самый лучший наряд, чтобы блистать во всей красе.
Насыпьте в карман горсть конфет и мелочи, чтобы 2019 год был годом благополучия и достатка.
И самое главное - в новогоднюю ночь исполните свою мечту. Тогда год точно будет удачным.
Девы.
Обязательно расскажите новогодний стишок. Можете даже стать на стул для нужной атмосферы.
Наденьте носки или тапочки с поросенком, чтобы год стал золотым. Под слова бой курантов громко хлопните в ладоши.
Весы.
Признайтесь в любви - напишите письмо и отдайте его под бой курантов. Письмо может быть адресовано кому угодно.
Купите маску Свинки, оденьте ее и весело сфотографируйтесь. А потом эту маску подарите другу - пусть веселье будет и у него.
Скорпионы.
Зажгите бенгальские огни и хрюкните шепотом, чтобы исполнилось заветное желание.
Обязательно скушайте салат «Оливье», но при этом не пророните ни слова. Наденьте самое сексуальное белье, чтобы в личной жизни все было хорошо.
Стрельцы.
Начните поздравлять людей заранее - пошлите открытку 5-ти своим знакомым. Обязательно положите монетку под елку для богатства в 2019.
И веселитесь - не забудьте станцевать свой лучший танец.
Козероги.
Подойдите к празднику основательно - приготовьте блюдо с символом 2019 года и угостите им друзей.
Побалуйте себя любимого - выберите самый лучший подарок, который вам давно хотелось.
И главное - всю новогоднюю ночь улыбайтесь. Так удача точно будет с вами.
Водолеи.
Позвоните другу и громко хрюкните, чтобы деньги водились весь год.
Елку украсьте символом 2019 года. А в новогоднюю ночь исполните свое желание.
Рыбы.
Откройте для себя новый алкогольный напиток в новогоднюю ночь. Выучите смешную песенку про Новый год и обязательно ее спойте в кругу друзей.
Порадуйте незнакомца - на улице подарите кому-то открытку. Главное, искренне и от души.



Теги: Донбасс, знаки Зодиака, инструкция, Новый год
 
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