Названы причины преждевременного седения волос

21.02.2019 18:40

4 возможных фактора.



Рано или поздно волосы каждого из нас начнут белеть. Большинство людей замечают первые серебристые волосы в 30 лет, но у некоторых они появляются гораздо раньше. Причин несколько - от расы до фамильной истории, передает Хроника.инфо со ссылкой на womanel.com.ua.



Однако, если первые седые волосы появляются в 20 лет, это необычно даже для родителей «побелевших» рано. Но каковы факторы, которые предрасполагают к ранним седым волосам?



1. Чрезмерный стресс

Эксперты спорят о взаимосвязи между стрессом и седыми волосами, но некоторые исследования показали определенную связь.



Исследование Университета Нью-Йорк 2013 года говорит, что стресс может привести к истощению стволовых клеток от основания волосяных фолликулов.



2. Некоторые болезни

В редких случаях, преждевременное поседение волос может быть вызвано проблемами со здоровьем, такими как заболевания щитовидной железы или проблемы с гипофизом.



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Аутоиммунные заболевания, которые атакуют кожу и волосы, алопеция или витилиго, также могут привести к поседению волос.



3. Дефицит витаминов

Одной из других возможных причин раннего появления седых волос является дефицит витамина B12. Есть много факторов, которые ставят нас в больший риск дефицита витамина В12, таких как вегетарианский или веганский режим, прием контрацептивов и т.п.



Если, однако, поседение волос происходит в более раннем возрасте, то, скорее всего, это связано с пернициозной анемией - снижением количества красных кровяных клеток, вызванных тем, что кишечник не может поглотить достаточное количество витамина B12.



4. Курение

Специалисты категоричны в том, что курение является одной из худших вещей, которые могут вызвать проблемы с кожей и волосами. В сущности, исследования показали связь между курением и возникновением седых волос в возрасте до 30 лет.