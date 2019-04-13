Названы женские имена, запрограммированные на удачу и деньги

13.04.2019 09:33

Имя наделяет человека определенной жизненной программой от которой зависит будет ли человек счастливым и успешным или бедным и несчастным, пишет from-ua. Если женщине подходит ее имя, то, наделенная его энергетикой, она обязательно добьется успеха. Психологи высказали интересное наблюдение, если женщину называют полным именем, ее ждет успех и уважение в обществе, а если ласковым и сокращенным — то она будет очень счастливой. Так как же зовут самых успешных и счастливых женщин?

Полина

Имя Полина обладает сильной энергетикой, которая притягивает финансы, поэтому чаще всего эти женщины очень обеспеченны, умеют распоряжаться денежными средствами так, чтобы их становилось больше. Не важно, выйдет ли Полина замуж на обеспеченного человека или сама добьется финансовой независимости, она никогда не будет знать проблем с деньгами.

Елена

Елены — самые успешные и удовлетворенные женщины, они занимают высокие должности, часто являются руководителями на предприятиях или владеют собственным бизнесом, так как имеют предпринимательскую жилку. Учитывая все это, они прекрасно зарабатывают и редко испытывают нужду в деньгах.

Ирина

Любовь к деньгам у Ирины проявляется с самого детства, она знает им цену и умеет правильно распоряжаться, поэтому, став взрослой, прекрасно разбирается в финансовых вопросах. Обладательницы этого имени часто являются финансовыми директорами крупных компаний, так как разбираются в этой сфере лучше мужчин.

Ольга

Имя Ольга, словно магнит, притягивает деньги к своей хозяйке. И действительно, Ольга обладает особым даром, тратя деньги, она их приумножает. Но эти женщины не всегда знают о своих особых способностях, если работают не поднимая головы, не умеют радоваться жизни и экономят на себе, богатства им не видать.

Оксана

Оксаны — умные и независимые женщины, они способны отыскать себе талант, который сможет сделать их успешными и обеспеченными. Их жизненной энергии, веры в себя и оптимизма хватит, чтобы добиться успеха практически в любом деле.

Екатерина

Екатерина — прекрасно имя, которое наделяет женщину особым шармом. Чаще всего Екатерины очень счастливы в жизни, они успешны, дружелюбны, это позволяет им легко сходиться с людьми и заводить полезные знакомства, которые помогают в работе и карьере. Главное для этих женщин - ставить правильные и смелые цели, а добиться их не составит особого труда.

Светлана

Светлана — имя с сильной энергетикой, оно буквально притягивает деньги к своей обладательнице. Кроме того, эти женщины очень целеустремленны и трудолюбивы, поэтому всегда добиваются поставленных целей и никогда не нуждаются в деньгах

Александра

Александра — имя, которое наделяет свою хозяйку сильным и независимым характером. Стоит им только захотеть чего-либо, они способны свернуть горы, чтобы достичь желаемого, поэтому живут именно так, как сами того хотят, а хотят они обычно многого.

Татьяна

Татьяны — очень умны и трудолюбивы, это и приносит им успех и достаток. Стоит только им о чем-то помечтать, как в голове сразу же появляется план, как это реализовать и довольно успешный. Как показывает практика мечтают эти женщины "по-крупному", поэтому очень успешны и независимы.