Все рубрики раздела
- Врачи рассказали, о каких болезнях может сигнализировать повышенная потливость21:15
- В Украине запретили несколько импортных медикаментов20:15
- Гройсман рассказал, какие изменения произойдут в украинской медицине в 2019—2020 годах19:30
- Этими продуктами ни в коем случае нельзя закусывать18:38
- День Матроны 2 мая: что нельзя просить у святой17:02
- Медики подсказали, как правильно принимать антибиотики16:45
- Украину накроют сильные магнитные бури: когда ожидать14:30
- Самые распространенные мифы об алкоголе09:36
- Популярные мифы о здоровом сне09:15
- Как спастись от укусов комаров: народные средства09:00
Врачи рассказали, о каких болезнях может сигнализировать повышенная потливость
Потоотделение присуще каждому человеку.
Ведь этот процесс необходим для регулирования температуры тела и предотвращения перегрева организма. Регулируя количество жидкости в клетках, таким образом организм контролирует кислотно-щелочной баланс, а также с помощью пота выводятся токсины и шлаки. В норме такое состояние не причиняет дискомфорт человеку. Но если в организме происходит нарушение каких либо систем, потоотделение резко увеличивается, вызывая у человека не приятные ощущения. Состояние повышенной потливости называется гипергидроз. Рассмотрим некоторые заболевания, которые сопровождаются гипергидрозом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на planet-today.ru.
1. Гипотериоз
При возникновении этой патологии происходит сбой в работе щитовидной железы -снижается количество тиреоидных гормонов. Проявляется это повышенной потливостью ночью, слабостью и другими симптомами. Обращение к врачу поможет откорректировать лечение, или назначить дополнительные обследования.
2. Менопауза у женщин
Гипергидроз - самый частый спутник женщин после 45 лет. Происходит это по причине снижения уровня эстрогена в крови. Женщины называют такие состояния "приливами", при которых происходит ощущение "пожара" внутри. По данным гинеколога из Америки Хизера Керри, данному симптому подвержены 85% женщин климактерического периода. Отягощающими факторами, которые вызывают повышенное потоотделение, являются избыточная масса тела, алкоголь и курение.
3. Снижение уровня тестостерона у мужчин
Как правило, первые проявления начинают появляться у мужчин в 40 лет. У мужчин появляется обильное потоотделение, тахикардия, снижение веса, нарушение потенции и мочеиспускания. Медики советуют тем, кто столкнулся с такими ощущениями незамедлительно обратиться к врачу, чтобы предупредить в дальнейшем такие осложнения, как диабет, артрит, нарушение мозгового кровообращения и некоторые нервные расстройства.
4. Сахарный диабет
Повышенная потливость при сахарном диабете сигнализирует о резком снижении уровня глюкозы в крови. При этом пот имеет запах аммиака. В этом случае потливость чаще всего сопровождается слабостью, тремором. После употребления сладкого - симптомы проходят.
Что бы избавиться от повышенной потливости,конечно, если нет конкретного заболевания, можно пройти следующие процедуры:
Процедура ионофореза - применение невысокого разряда тока. Чаще применяется при потливости рук и стоп.
Ботокс. При помощи инъекций можно притормозить потоотделение.
При липосакции подмышечных впадин, у пациента удаляются подмышечные нервные окончания, происходит разрушение работы потовых желез.
Для устранения повышенной потливости, конечно необходимо прежде всего выявить причину, и пройти курс лечения. Дополнительно можно воспользоваться специальными дезодорантами содержащие повышенное количество алюминия. Следует помнить, что у некоторых людей может возникнуть раздражение кожи.
Теги: Донбасс, здоровье, врачи, пот
- «Посекло осколками и оторвало ногу»: в ОРЛО мужчина подорвался на мине21:00
- Жителям неподконтрольного Донбасса паспорта РФ дадут не скоро, – Тука17:33
- Выдачу жителям ОРДЛО российских паспортов Украина может использовать в своих интересах - Фесенко16:05
- Умер легендарный боец АТО, которого отказалась лечить врач-сепаратистка: трагедия в Украине12:20
- Пургин рассказал о серьезных проблемах с «паспортизацией» жителей ОРДЛО11:12
- Война на Донбассе: украинских военных обстреляли из гранатометов и минометов. Есть раненые09:52
- Боевики «ДНР» перестреляли друг друга после пьянки, есть жертвы07:33
- Не только паспорта: Путин готовит еще один подарок "республикам Донбасса" из-за позиции Зеленского22:35
- «Автоматные очереди, горит заправка»: Пятов рассказал, как выезжал с семьей из Донбасса 22:10
- Хозяином шахты в "ЛНР", где погибли 17 человек, оказался доктор, разворовывавший российскую гуманитарку, – Казанский21:51
- Эксперт сообщил, с чем справится Зеленский за первые 100 дней работы21:48
- Врачи рассказали, о каких болезнях может сигнализировать повышенная потливость21:15
- «Посекло осколками и оторвало ногу»: в ОРЛО мужчина подорвался на мине21:00
- Погода в Украине готовит пакость: потепление окажется обманом, снова обрушится холод20:47
- Штрафы за долги по коммуналке: как пеня ударит по карману20:34
- В Украине запретили несколько импортных медикаментов20:15
- Зеленский объяснил по каким правилам будет работать бизнес в Украине20:02
- Быть или не быть в Украине третьему Майдану19:45
- Гройсман рассказал, какие изменения произойдут в украинской медицине в 2019—2020 годах19:30
- Только через пять лет: Апаршин огорчил прогнозами о возвращении Донбасса19:15
- Врачи рассказали, о каких болезнях может сигнализировать повышенная потливость21:15
- В Украине запретили несколько импортных медикаментов20:15
- Гройсман рассказал, какие изменения произойдут в украинской медицине в 2019—2020 годах19:30
- Этими продуктами ни в коем случае нельзя закусывать18:38
- День Матроны 2 мая: что нельзя просить у святой17:02
- Медики подсказали, как правильно принимать антибиотики16:45
- Украину накроют сильные магнитные бури: когда ожидать14:30
- Самые распространенные мифы об алкоголе09:36
- Популярные мифы о здоровом сне09:15
- Как спастись от укусов комаров: народные средства09:00
- Не только паспорта: Путин готовит еще один подарок "республикам Донбасса" из-за позиции Зеленского
- Кошевой из Квартала 95 проговорился о семейном конфликте Зеленского: «жена в ярости»
- «Как не стыдно?»: Порошенко набросился на украинца на глазах у толпы
- Зеленский придумал, как изменить коммунальные тарифы
- Сдал Порошенко с потрохами: у Зеленского шокировали новыми обвинениями президента
- Появились подробности первого официального визита Зеленского
- В мае украинцев накроет адская жара
- Главари «Л/ДНР»: Россия может отдать Украине Донбасс при одном условии
- Украинцев предупредили о возвращении Крыма: «В ближайшее время…»
- Путин подготовил для президента Зеленского два плана действий