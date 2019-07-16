Украинцы стали первыми жертвами новейшей бомбы: накануне третьей мировой

16.07.2019 10:46

Правозащитник и блогер из Украины Мирослав Маринович написал об оружии каждой войны, передает from-ua.

«Изобретением Первой мировой войны были химические снаряды, начиненные ядовитым газом. Они уничтожали прежде всего людей. Так лицом той войны стали трупы солдат, искаженные хлором или ипритом», — рассказал Маринович.

Во Второй мировой войне было все иначе — применялись авиационные бомбы. Они должны были разрушить инфраструктуру сел и городов, а также военные колонны противника. Поэтому лицом противостояния стали руины Сталинграда, Варшавы, Ковентри или Дрездена.

«Отступление нацистов из Советского Союза ознаменовался тогдашним изобретением — «катюшами», которые положили начало ракетной эры. Они сочетали в себе химическое оружие Первой мировой с разрушением Второй. Так проявилось лицо той эры — ракетные трассы на фоне ночного неба», — отмечает Маринович.

Символом «холодной» войны названа атомная бомба. Она является оружием массового поражения — уничтожает инфраструктуру и людей. Радиация поражала все вокруг. Тогда лицом был атомный гриб над Хиросимой, уверяет Маринович. После этого оружие сделали лучше и создали нейтронную бомбу.

Данное оружие не трогало инфраструктуру или здания, но радиацией уничтожала тела людей. «Нейтронной войны» не было, так как бомбу использовали для политического сдерживания. Поэтому лицо ее — угроза, заключает публицист.

Изобретением «гибридной» войны, которую не называют третьей мировой еще пока, стала фейковая бомба.

«Это также оружие массового поражения. Она оставляет нетронутыми здания, инфраструктуру и даже человеческие тела. Поражает лишь человеческую душу. Самое глубокое поражения в фейковой бомбе — это недоверие. Ее жертвы — растерянные люди, которые не могут отличить правду от лжи. Ее символы — дискредитация украинского Майдана, Брекзит и взорванные избирательные системы западных демократий», — рассуждает Маринович.