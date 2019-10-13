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Назван самый вредный вид орехов
Среди орехов, в которых самое низкое содержание полезных веществ, самым популярным является арахис, передает Хроника.инфо.
Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, у этого продукта есть свои достоинства — в частности, он содержит достаточное количество кремния. Но арахис очень часто бывает заражен анатоксином.
Более того, в тех странах, где преимущественно питаются арахисом — это, как правило, развивающиеся страны, распространен цирроз печени.
«Арахис часто называют «земляным орехом», он растет в земле, в сырости, которая, в свою очередь, способствует развитию грибка и плесени, которые могут поражать, в том числе, клетки печени. Поэтому арахис может провоцировать развитие болезней — начиная от цирроза, заканчивая раком печени. Поэтому можно сказать, что не все орехи одинаково полезны», — сказала доктор.
Также она добавила, что каждый орех по-своему полезен, однако нужно помнить о некоторых нюансах.
«Скажем, в бразильском орехе много селена — достаточно двух орешков, чтобы организм получил его суточную норму. Миндаль положительно воздействует на нервную систему. Но только сладкий, потому что горький миндаль содержит амигдалин — токсин. Горький миндаль желательно обжаривать, потому что в этом случае разрушаются все вредные вещества. Вообще, фундук, миндаль и другие орехи должны присутствовать в нашем рационе все. Каждый из них содержит свой набор витаминов, а употребляя целую «линейку» орехов, не отдавая предпочтение одному виду, мы можем получить и полный спектр питательных веществ» — добавила диетолог.
Теги: Донбасс, вред, арахис, орех
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