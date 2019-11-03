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Цыганский гороскоп предсказаний на ноябрь 2019: Краткие рекомендации для всех знаков зодиака
Жизненные загадки, накал страстей и в завершение легкий ветерок удачи ожидают нас в ноябре. Месяц контрастов, непростых решений и переломных моментов. Просто не будет, но иногда сложности, это именно то, что помогает выбрать правильный путь. Мы находимся во власти Скорпиона и Стрельца, испытываем странные перепады настроения и порой не можем объяснить логику собственных поступков, пишет Куб.
Несмотря на всю неоднозначность, видимое противостояние, цыганские предсказания на ноябрь не сулят глобальных неприятностей и носят миролюбивый характер. И пусть Вселенная преподнесет некоторым из нас уроки, заставит испытать некоторые переживания, но в конце выведет к желаемому, покажет каким способом легче всего достичь цели.
Если в деловой и финансовой сфере в начале месяца возможны некоторые трудности, то в личной жизни ощущается усиленное влияние Венеры. Любовь кружит в воздухе, тандем Стрельца и Венеры – это всегда усиление чувствительности. Именно в ноябре разговоры о любви принесут нужные плоды и намного легче достучаться до сердца своей половинки.
Нам отчаянно захочется романтики, приключений и отношений. Одинокие же сердца, еще острее почувствуют свое одиночество, но также многократно увеличиваются шансы встретить родственную душу. Стрелец заставляет нас проще смотреть на мир, и находить любовь в самых обыденных вещах. Он упрощает жизнь, пробуждая в самых отъявленных скептиках веру в лучшее.
Скорпион же со своей стороны, захочет поиграть в загадки, делая нашу жизнь насыщенней, дает силы и заставляет без раздумий прыгать прямо в центр событий. Он дает возможность прочувствовать жизнь, переломить себя, и в конечном итоге достичь гармонии.
В 20-тых числах месяца, согласно цыганским прогнозам, возможен резкий финансовый взлет. И даже если вчера ничего не предвещало успеха, все может перемениться в считанные минуты. Возобновив прямое движение, Меркурий в Скорпионе включают нашу деловую хватку, переворачивают сознание, показывая дорогу к заработку, открывая новые возможности для самореализации.
Цыганский гороскоп: рекомендации для всех знаков зодиака
Одна из основных рекомендаций движение вперед. Ноябрь дает нам возможности, пусть не в той форме, которую мы ожидали, пусть запутанно, но определенно все идет к лучшему. Не отчаиваться, гнать негативные мысли, и все непременно получится.
Для Дев и Козерогов – это время эмоциональных качелей. Много вопросов, на которые вы в конечном итоге получите ответы. И помните, все проблемы начинаются в нашей голове, и у любой ситуации две стороны. Овны сейчас подобны вулкану, накал страстей, желание бежать и действовать, все хорошо, но порой холодный душ не помешает. В плане финансовом начинается белая полоса.
Львы – повелевать и властвовать, укреплять позиции и мчаться вперед, можно все, но осторожность на поворотах не повредит. Недоброжелатели не дремлют, и расслабляться сейчас не время. Для Раков и Тельцов – ноябрь время любви. Не всегда простой, возможно, загадочной, но очень яркой. Перемены не за горами, и во многом от вас зависит, какими они будут.
Близнецы сейчас находятся на своей счастливой волне. Много эмоций и событий, но неугасаемый энергетический поток непременно ведет к победе. Весы и Водолей смогут поставить финальные точки в мучивших их вопросах. Их желания получат поддержку Вселенной, но главное сохранять здравый ум и не поддаваться необдуманным порывам.
Для Рыб и Стрельцов сейчас наступает важный этап. Даже если событий в жизни не так много, главное их эмоциональное состояние и душевный настрой. Программа, заложенная в голове в ноябре, предопределит жизненную линию на ближайший год. Скорпионы не встретят сопротивления на пути к цели. Они у руля, и искусно минуют любые препятствия на дороге к успеху.
Теги: Донбасс, гороскоп, цыгане, знаки Зодиака
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