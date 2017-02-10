В честь Василия Стуса назвали сквер в центре Варшавы

10.02.2017 16:00

Совет Варшавы проголосовал за предоставление имени украинского поэта Василия Стуса скверу в центре польской столицы, сообщает телеканал 112 Украина.

Cоответствующее решение было принято Советом города вчера. Его обосновали тем, что Василий Стус был "украинским поэтом и оппозиционным деятелем", а также "полонофилом и представителем польско-украинского объединения".

Постановление Совета теперь должен выполнить мэр Варшавы Анна Ґронкевич-Вальц.

Соответствующее решение вступит в силу через 14 дней после его публикации в официальном правительственном издании Мазовецкого воеводства.

Заметим, сквер, названный именем Василия Стуса, находится на перекрестке аллеи Независимости и улице Стефана Батория. Вблизи него находится Национальная библиотека Польши и наибольший экономический университет страны – Главная торговая школа (SGH).