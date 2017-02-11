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Найдено видео, где Владимир Соловьев выступает против аннексии Крыма Россией (ВИДЕО)
11.02.2017 10:30
До незаконной аннексии Крыма путинской Россией одиозный пропагандист Кремля Владимир Соловьев публично защищал интересы независимой Украины и ее территориальной целостности, сообщает dialog.ua.
Согласно подписи к видео еще 29 ноября 2013 года на сцене Московского художественного академического театра (МХАТ) Соловьев заявлял, что России ни в коем случае не нужно претендовать на Крым.
Он подчеркивал, что Хрущев отдал Крым Украине абсолютно легитимно, были законодательные акты. Более того, он категорически отрицал даже возможность аннексии украинского полуострова.
Теги: Крым, видео, аннексия, Владимир Соловьев
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