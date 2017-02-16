В Польше передумали сносить "символы тоталитаризма"

16.02.2017 15:15

Верхняя палата парламента Польши (Сенат) отзывает из нижней палаты (Сейма) свой проект поправок к закону о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя, в том числе, "литовского и украинского национализма", через названия зданий и объектов - документ предусматривал, в частности, снос памятников, сообщает телеканал 112 Украина.

Как пишет газета Rzeczpospolita, Сенат не будет демонтировать монументы, прославляющие коммунизм или "любой другой тоталитарный строй". В эту категорию попадают "фашизм, немецкий нацизм, украинский и литовский национализм, прусский, российский и немецкий милитаризм".

Вице-спикер Сейма Ришальд Терлецкий заявил, что "поправки в законе были не совсем корректными". Против этой формулировки выступили украинские и литовские меньшинства в Польше, МИД Литвы и некоторые организации, которые опасаются, что это может негативно отразится на международных отношениях.

"Нужно вместе работать над исторической памятью, а не усугублять конфликт радикальными лозунгами. От этого не улучшится забота о польских местах памяти за нашей восточной границей", - заявил депутат Сейма Марчин Свечицкий.