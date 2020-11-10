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В Польше появился памятник Симону Петлюре
В Польше к 100-летию Варшавской битвы в городе Скерневице открыли монумент, посвященный поддержке Польши другими странами во время польско-советской войны. Частью монумента является памятник главному атаману войск УНР Симону Петлюре. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры Польши, передает Корреспондент.net.
Монумент получил название Перед Варшавской битвой. Он состоит из четырех статуй: лидера Польши маршала Юзефа Пилсудского, венгерского премьера Пала Телеки, Шарля де Голля, который был в то время военным советником польской армии, и атамана Симона Петлюры. Монумент символизирует поддержку Польши этими странами во время польско-советской войны 1920 года.
По словам заместителя премьер-министра культуры Петра Глинского, этот памятник воплощает "межличностную и межнациональную солидарность" тех, кто помог защитить Польшу и Европу от большевиков.
Теги: Польша, памятник, Симон Петлюра
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