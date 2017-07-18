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Луганчанин Влад Сытник завоевал главный приз «Славянского базара-2017»

18.07.2017 10:40
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Луганчанин Влад Сытник завоевал главный приз «Славянского базара-2017»

Солист Луганской областной филармонии, 26-летний Влад Сытник стал лауреатом I премии международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", передает Обозреватель.
Как сообщается на официальном сайте конкурса, украинец набрал одинаковое количество баллов с представителем из Беларуси Егором Шаранковым. Именно поэтому в этом году гран-при решили не присуждать.
Тем не менее, по результатам голосования членов жюри, большинством голосов было принято решение о преимуществе конкурсанта от Украины. Владу Сытнику вручили  диплом, специальный приз "Лира" и 15 тыс. долларов США. Лауреатом II премии стал Егор Шаранков из Беларуси.



Теги: Донбасс, Луганск, победа, Славянский базар
 
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