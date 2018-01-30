Стали известны результаты жеребьевки Евровидения-2018

30.01.2018 10:45

29 января в столице Португалии Лиссабоне состоялась жеребьевка, с помощью которой определили, какие страны будут выступать в первом, а какие - во втором полуфинале международного песенного конкурса Евровидение-2018. Об этом сообщает пресс-служба конкурса, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

"В первом полуфинале будут соревноваться 19 стран, а во втором - 18", - сказано в сообщении. Также в ходе жеребьевки был определен порядок выступления стран-участниц конкурса.

Отмечается, что в первом полуфинале, который состоится 8 мая, выступят представители Албании, Азербайджана, Бельгии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Исландии, Израиля, Литвы, Армении,Австрии, Хорватии, Кипра, Финляндии, Македонии, Греции, Ирландии и Швейцарии.

Во втором полуфинале, который назначен 10 мая, выступят участники конкурса от Австралии, Дании, Норвегии, Молдовв, Румынии, России, Сан-Марино, Сербии, Нидерландов, Венгрии, Грузии, Мальты, Черногории, Латвии, Польши, Словении, Швеции и от Украины.

Финал Евровидения состоится 12 мая.