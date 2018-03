Названы победители кинопремии Оскар-2018

05.03.2018 13:10

В Лос-Анджелесе завершилась юбилейная, 90-я по счету, самая ожидаемая кинопремия года – "Оскар", сообщает ТСН.

В этом году триумфатором премии стала фэнтезийная мелодрама "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо. Лента собрала четыре награды.

Лучшим актером года был назван Гэри Олдмен за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена", лучшей актрисой - Фрэнсис Макдорманд.

А в номинации "Лучший фильм" заветную статуэтку получила картина "Форма воды".

Полный список обладателей премии "Оскар-2018":

Лучший фильм: "Форма воды"

Лучшая мужская роль: Гэри Олдмен

Лучшая женская роль: Фрэнсис Макдорманд

Лучшая мужская роль второго плана: Сэм Роквелл, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Лучшая женская роль второго плана: Эллисон Дженни, "Я, Тоня"

Лучший режиссер: "Форма воды"

Лучший оригинальный сценарий: "Ловушка" (Get out)

Лучший адаптированный сценарий: "Называй меня своим именем"

Лучшая работа оператора: "Бегущий по лезвию 2049"

Лучший монтаж: "Дюнкерк"

Лучший монтаж звука: "Дюнкерк"

Лучшее сведение звука: "Дюнкерк"

Лучший дизайн костюмов: фильм "Призрачная нить"

Лучшие визуальные эффекты: "Бегущий по лезвию 2049"

Лучшие грим и прически: фильм "Темные времена"

Лучший фильм на иностранном языке: "Фантастическая женщина" (Чили)

Лучший короткометражный анимационный фильм: "Дорогой баскетбол"

Лучшая работа художника-постановщика: "Форма воды"

Лучший анимационный фильм: "Коко"

Лучший документальный полнометражный фильм: "Икар"

Лучшая песня: Remember me, мультфильм "Коко"

Лучший саундтрек: "Форма воды"

Лучший короткометражный документальный фильм: "Небеса – это пробка на 405"

Лучший короткометражный фильм: "Немой ребенок".

Теги: Лос-Анджелес