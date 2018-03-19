Актер Федор Добронравов попал в больницу

19.03.2018 09:29

Актер был госпитализирован 18 марта

Известный актер Федор Добронравов попал в больницу. Информацию подтвердила его представитель Ирина Сойкина.

По ее словам, актер был госпитализирован 18 марта. Подробностей произошедшего Сойкина не предоставила, но заявила, что Добронравов уже чувствует себя лучше, сообщает РЕН ТВ.

Народный артист России Федор Добронравов известен своими комедийными кино- и театральными ролями. Одними из самых ярких его работ является участие в фильмах и сериалах "Ликвидация", "День радио", "Сваты" и другие.

Источник: https://www.segodnya.ua