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В Израиле представили логотип Евровидения-2019

09.01.2019 09:40
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В Израиле представили логотип Евровидения-2019

Израильская вещательная корпорация KAN, которая отвечает за организацию и проведение песенного конкурса Евровидения-2019, представила его логотип, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Логотип был разработан двумя ведущими брендинговыми агентствами Израиля на основе слогана "Осмелься мечтать" (Dare to Dream). Основной цвет логотипа - синий. Он состоит из трех треугольников, соединенных в форме звезды.
Оформление логотипа сочетается со сценической площадкой, где также использованы треугольные элементы.
Полуфиналы Евровидения-2019 состоятся в Тель-Авиве в Израиле 14 и 16 мая, финальный конкурс – 18 мая. Выбирать украинского участника на Евровидение-2019 будут 9, 16 и 23 февраля.



Теги: Евровидение, Израиль, логотип
 
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