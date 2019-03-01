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НОТУ разрешила Верке Сердючке представлять Украину на Евровидении-2019
01.03.2019 10:30
Украинскому шоумену Андрею Данилко, члену жюри Национального отбора, разрешили ехать на Евровидение-2019 в Тель-Авив, сообщает Обозреватель.
Об этом в ходе пресс-конференции 28 февраля заявила член правления НОТУ Александра Кольцова, выдвинув условие.
"До 10 марта дедлайн. До 10 марта Андрей Данилко может сделать предложение. И мы будем ждать следующего витка обсуждения, может ли он, который имеет концерты в России, ехать от Украины во второй раз. Но мы благодарны Данилко за его готовность", – отметила она.
Ранее Данилко в шутку заявил, что сам поедет представлять Украину на Евровидение, если придется.
Теги: Евровидение, Андрей Данилко, отбор
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