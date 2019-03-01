НОТУ разрешила Верке Сердючке представлять Украину на Евровидении-2019

01.03.2019 10:30

Украинскому шоумену Андрею Данилко, члену жюри Национального отбора, разрешили ехать на Евровидение-2019 в Тель-Авив, сообщает Обозреватель.

Об этом в ходе пресс-конференции 28 февраля заявила член правления НОТУ Александра Кольцова, выдвинув условие.

"До 10 марта дедлайн. До 10 марта Андрей Данилко может сделать предложение. И мы будем ждать следующего витка обсуждения, может ли он, который имеет концерты в России, ехать от Украины во второй раз. Но мы благодарны Данилко за его готовность", – отметила она.

Ранее Данилко в шутку заявил, что сам поедет представлять Украину на Евровидение, если придется.