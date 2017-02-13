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Евровидение-2017: где купить билеты и на какие шоу пойти
Киев уже получил символические ключи от конкурса, который состоится благодаря украинской певице Джамале, победившей с песней "1944".
Столица приняла эстафету от президента городского совета Стокгольма, который проводил Евровидение в 2016 году, пишет 112 Украина.
Ареной песенного конкурса станет Международный выставочный центр, расположенный на Левом берегу Днепра. Его вместительность - до 15 тыс. человек. Всего власти ожидают приезда в город 20 тыс. фанатов конкурса.
Билеты поступят в продажу 14 февраля. Организаторы отмечают, что начало продажи билетов зависит от двух факторов: во-первых, выбора агентства по продаже билетов, а во-вторых - плана мест в зале, который станет известен после утверждения дизайна сцены и расположения камер. С первым как раз уже определились. Официальным сервисом по продаже билетов стало агентство concert.ua. Дизайн сцены также уже на завершающей стадии.
Исполнительный продюсер "Евровидения-2017" Виктория Романова говорит, что ценовой диапазон будет широкий, а билеты будут распределены на большое количество категорий.
Пока что точных цен не называют, они будут варьироваться от 8 до 500 евро. В ноябре прошлого года в КГГА заявляли, что анализируя цены на прошлых конкурсах, билеты будут стоить от 20-30 до 100 евро. Их буду продавать на 9 шоу: шесть генеральных репетиций, два полуфинала и финал. Всего около 70 тысяч билетов будут проданы.
Первый полуфинал включает две репетиции и live-шоу: Первая репетиция состоится 8 мая в 21:00, ее еще называют репетицией для жюри. Вторая - 9 мая в 15:00, а уже в 21:00 стартует первый полуфинал, в нем выступят участники 18 стран: Черногория, Финляндия, Грузия, Португалия, Бельгия, Швеция, Албания, Азербайджан, Австралия, Кипр, Словения, Армения, Молдавия, Чешская Республика, Латвия, Исландия, Греция, Польша.
Второй полуфинал также состоит из двух репетиций - 10 мая в 21:00 и 11 мая в 15:00. live-шоу второго полуфинала начнется 11 мая в 21:00, в нем будут выступления 19 стран: Македония, Мальта, Нидерланды, Сербия, Дания, Россия, Румыния, Венгрия, Австрия, Ирландия, Швейцария, Эстония, Израиль, Болгария, Сан-Марино, Литва, Хорватия, Норвегия, Белоруссия.
Украина как страна-победитель предыдущего конкурса попадает сразу в финал. Он состоится 13 мая в 21:00. Перед ним также запланированы две репетиции: 12 мая в 21:00 и 13 мая в 15:00.
В финал "Евровидения-2017" выйдут по десять стран из каждого полуфинала. Вместе с "большой пятеркой" (страны-учредители конкурса Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия) и страной-хозяйкой Украиной за победу будут бороться 26 участников.
В прошлом году продажи билетов на "Евровидение" начались в конце ноября 2015 года. Они поступали в продажу несколькими партиями в зависимости от распределения мест в зале. 1-я партия поступила 26 ноября 2015, 2-я партия - с 29 февраля 2016 года и 3-я - 8 апреля 2016 года.
Билеты предлагаются в шести различных категориях. Цены варьируются в зависимости от конкретного шоу и категории. Например, в прошлом году самыми дешевыми были билеты на репетиции участников в двух полуфиналах - от 11 до 47 евро (это цена за наиболее полный вид на сцену). Cтоимость билета на live-шоу первого финала была от 32 до 140 евро. Такие же расценки и на второй полуфинал. А вот за посещение финального шоу цена была до от 53 до 280 евро. Билеты на финальные репетиции стоили от 21 до 140 евро.
Не стоит забывать, что будет определенное ограничение на количество билетов, которые может купить один человек на каждое шоу. Кроме того, будут зарезервированы билеты для членов официальных фан-клубов "Евровидения" по всему миру. Эти билеты в основном на места прямо перед сценой в специальной фан-зоне. Билеты продаются пакетом на шесть концертов: три живых концерта и три репетиции. Их можно приобрести через страницы официальных фан-клубов. В 2016 году цена была 415 евро, что на 19% больше, чем в 2014 и 2015 годах.
Официальное открытие Евровидения, где будет размещена красная дорожка, состоится на Софийской площади. Оно запланировано за шесть дней до финального шоу Евровидения. Всех участников поприветствуют организаторы и первые лица города, принимающего конкурс. После этого делегации отправляются в Евроклуб на официальную вечеринку по случаю открытия.
В столице намерены организовать пять фан-зон: на Крещатике, на Почтовой площади, на Оболони. Другие еще обсуждаются.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, Евровидение, шоу, билеты
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