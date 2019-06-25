Вачовски приступают к съемкам четвертой части «Матрицы»

25.06.2019 10:00

Режиссеры Лана и Лилли Вачовски планируют приступить к съемкам нового фильма "Матрица" уже в 2020 году в Чикаго, сообщает NewsOne.

Отмечается, что сценарий к новой фантастической картине написал Зак Пенн. Кроме того, предполагается, что главную роль сыграет Майкл Б. Джордан, который запомнился зрителям, сыграв плохого парня в "Черной пантере".

Также к работе над картиной присоединился художник-постановщик трилогии и постоянный коллаборатор Вачовски Хью Бэйтап.

На данный момент не известно, станет ли проект полноценным ребутом или всего лишь сиквелом.