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Forbes назвал самого высокооплачиваемого актера

22.08.2019 08:30
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Forbes назвал самого высокооплачиваемого актера

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes. Соответствующий список опубликован в среду на сайте издания, сообщает Корреспондент.net.
За 12 месяцев 47-летний Джонсон заработал $89,4 млн, переместившись в рейтинге журнала со второго места в прошлом году на первое.
Как отмечает издание, этот актер-силовик получает гонорары до $23,5 млн за картину и 15% выручки от кассовых сборов таких франшиз, как "Джуманджи: Зов джунглей". Эта картина собрала в мировом прокате $962,1 млн.
Джонсону причитается и $700 тысяч за каждый эпизод популярного телесериала "Футболисты" на канале HBO.
Второе место в списке занимает Крис Хемсворт, заработавший за календарный год $76,4 млн. Этот актер обязан высокими заработками съемкам в фантастическом фильме "Мстители: Финал", собравшем в мировом прокате $2,796 млрд и отобравшем звание самой кассовой ленты в истории у "Аватара" Джеймса Кэмерона.
Замыкает первую "тройку", как и в прошлом году, Роберт Дауни - младший ($66 млн).



Теги: актер, Forbes, рейтинг
 
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