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Архив - Культура

Гребенщиков презентовал новую песню c подтекстом

02.01.2020 17:00
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Скандальный российский рок-музыкант Борис Гребенщиков презентовал песню под названием Пошёл Вон Вавилон. Видео с новым треком появилось на официальном YouTube-канале музыканта, сообщает Корреспондент.net.
Пользователи сети сразу увидели в саркастической песне политический подтекст. Также юзеры отметили, что аббревиатура названия песни - ПВВ, что совпадает с инициалами президента РФ Владимира Владимировича Путина.



Теги: Путин, Борис Гребенщиков, песня
 
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