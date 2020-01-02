Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Гребенщиков презентовал новую песню c подтекстом17:00
- Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы ушедшего года15:00
- В Хорватии открылся музей похмелья (ВИДЕО)09:30
- Блогер из США "заставил" Трампа спеть под аккомпанемент Путина (ВИДЕО)17:00
- Виталий Кличко спел песню Семена Слепакова про тяжелый год16:00
- Группа Kazka выпустила новый альбом09:00
- Завершился первый этап Нацотбора на Евровидение-202011:00
- "Союзмультфильм" выпустил продолжение мультфильма про Умку (ВИДЕО)13:00
- Руслана и Верка Сердючка выступили на концерте всех звезд Евровидения09:00
- Эксперты выяснили новогодние "ценники" украинских звезд эстрады11:30
Гребенщиков презентовал новую песню c подтекстом
02.01.2020 17:00
Скандальный российский рок-музыкант Борис Гребенщиков презентовал песню под названием Пошёл Вон Вавилон. Видео с новым треком появилось на официальном YouTube-канале музыканта, сообщает Корреспондент.net.
Пользователи сети сразу увидели в саркастической песне политический подтекст. Также юзеры отметили, что аббревиатура названия песни - ПВВ, что совпадает с инициалами президента РФ Владимира Владимировича Путина.
Теги: Путин, Борис Гребенщиков, песня
Читайте также:
- Известный политолог из США рассказал, как Путин убивает Россию
- Путин рассказал о создании новейшего ядерного и лазерного оружия
- Трамп передумал лететь в Давос, куда Кремль хотел отправить Путина: встреча президентов снова срывается
- Россия "вздрогнула" и начала укреплять оборону
- "Московский гопник снова обыграл Запад", - Пионтковский
- В 2016-м Путина ждут беспорядки и протесты по всей России, - частная разведка США
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 января11:00
- В «ДНР» показали, как встречали Новый год в Донецке (ВИДЕО)11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе утром 1 января10:15
- Журналисты назвали имена тех, кто остался в плену у пророссийских боевиков16:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 31 декабря10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 30 декабря14:30
- СБУ опубликовала официальный список лиц, освобожденных из плена боевиков09:00
- СМИ: обмен пленными между Украиной и "Л/ДНР" зваершен15:00
- В Славянске девочка умерла после визита к стоматологу14:00
- Стали известны имена первых украинцев, освобожденных по обмену13:00
- Гребенщиков презентовал новую песню c подтекстом17:00
- Вратарь "Шахтера" попал в топ-10 самых дорогих футболистов мира15:00
- Начал работу новый украинский онлайн-кинотеатр13:00
- Нидерланды отказались от своего исторического названия12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 января11:00
- На YouTube появилось новогоднее поздравление Невладимира Невладимировича Непутина (ВИДЕО)10:00
- Елка в Киеве признана одной из самых красивых в Европе08:00
- FIFA намерена изменить правила офсайда17:00
- Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы ушедшего года15:00
- C 1 января изменятся минимальная зарплата и прожиточный минимум13:00
- Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?14:00
- Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год?13:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- Децентрализация в Конституции. Зачем менять административное устройство?09:00
- Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность12:00
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?11:00
- Топ-5 футбольных достижений Украины за 2018-2019 годы09:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- В «ДНР» показали, как встречали Новый год в Донецке (ВИДЕО)
- АвтоЗАЗ начал сборку российских автомобилей
- В Сети сравнили новогодние поздравления Зеленского, Путина и Лукашенко (ВИДЕО)
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе утром 1 января
- Журналисты назвали имена тех, кто остался в плену у пророссийских боевиков
- СБУ опубликовала официальный список лиц, освобожденных из плена боевиков
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 31 декабря
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 30 декабря
- C 1 января изменятся минимальная зарплата и прожиточный минимум
- Зеленский прокомментировал освобождение экс-беркутовцев