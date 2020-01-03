Двойник Зеленского снялся в новогоднем шоу на канале "Россия 1" (ВИДЕО)

03.01.2020 13:00

В шоу "Новогодний парад звезд 2020" на канале "Россия 1" пятерка пародистов пошутила на тему Украины и ее действующего президента, сообщает СТРАНА.ua.

Запись выступления появилась в YouTube и социальных сетях. Украинского президента сыграл уроженец Узбекистана Умид Исабаев, которого называют двойником Владимира Зеленского.