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Двойник Зеленского снялся в новогоднем шоу на канале "Россия 1" (ВИДЕО)

03.01.2020 13:00
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Двойник Зеленского снялся в новогоднем шоу на канале "Россия 1" (ВИДЕО)

В шоу "Новогодний парад звезд 2020" на канале "Россия 1" пятерка пародистов пошутила на тему Украины и ее действующего президента, сообщает СТРАНА.ua.
Запись выступления появилась в YouTube и социальных сетях. Украинского президента сыграл уроженец Узбекистана Умид Исабаев, которого называют двойником Владимира Зеленского.



Теги: Россия, шоу, двойник, телеканал, Зеленский
 
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