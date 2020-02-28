Телеканал для оккупированных территорий не сможет начать работу в срок

28.02.2020 13:00

Новосозданный телеканал для оккупированных территорий не сможет начать работу 1 марта, как планировалось, передает Цензор.НЕТ.

Об этом заявил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

По его словам, получение лицензии и разрешения на вещание канала, созданного на базе UATV, может занять несколько недель.

В то же время ранее три источника, близких к Министерству культуры, молодежи и спорта сообщили, что презентация телеканала состоится в понедельник, 2 марта, в 15:00 и называться он будет "Дом".