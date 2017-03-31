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SpaceX впервые запустила в космос б/у ракету (ВИДЕО)
SpaceX произвела успешную посадку первой ступени ракеты Falcon 9 после ее запуска со спутником SES-10, сообщает телеканал 112 Украина.
Таким образом, компании удалось не только повторно запустить первую ступень ракеты, которая уже использовалась ранее, но и посадить ее на платформу.
Повторный запуск ракеты Falcon 9 должен был подтвердить правильность теории Илона Маска, который назвал своей целью удешевление полетов в космос. Возвращение аппарата стоимостью 62 млн долл. означает уменьшение стоимости единичных запусков. Помимо этого в руководстве SpaceX указали, что развитие технологии возвратных кораблей приблизит исследование других планет, в том числе и Марса.
"Это будет революция в космических полетах. 15 лет ушло на то, чтобы достичь этого", — в прямом эфире прокомментировал запуск основатель SpaceX Илон Маск.
Впервые эта ракета была запущена в космос в апреле 2016 года. Тогда она также приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане.
Теги: запуск, ракета, SpaceX, Falcon 9
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