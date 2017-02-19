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SpaceX со второй попытки успешно запустила ракету-носитель Falcon 9

19.02.2017 17:50
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SpaceX со второй попытки успешно запустила ракету-носитель Falcon 9

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon к Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в сообщении в Twitter компании, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.
Корабль доставит на орбиту около 2,5 тонны груза, в том числе материалы для научных экспериментов, а также инструменты для измерения озонового слоя Земли.
Через 10 минут после старта первая ступень Falcon 9 отсоединилась от "грузовика" и приземлилась в «Зоне посадки 1».
Вчера, 18 февраля, SpaceX в последний момент отложила пуск Falcon 9 из-за технических неполадок.



Теги: МКС, запуск, SpaceX, Falcon 9
 
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