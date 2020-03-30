Игорь Николаев рассказал о результате теста на коронавирус

30.03.2020 12:00

Российский певец Игорь Николаев, у которого подозревали коронавирус, сообщил, что его анализ на Covid-19 показал отрицательный результат, передает СТРАНА.ua.

Об этом Николаев сообщил в Instagram, также он разместил фото бланка с результатами анализа.

"Долгожданный результат: Covid-19 - "Отрицательно"! Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным! Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие!.." - написал музыкант.