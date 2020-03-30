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Игорь Николаев рассказал о результате теста на коронавирус

30.03.2020 12:00
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Игорь Николаев рассказал о результате теста на коронавирус

Российский певец Игорь Николаев, у которого подозревали коронавирус, сообщил, что его анализ на Covid-19 показал отрицательный результат, передает СТРАНА.ua.
Об этом Николаев сообщил в Instagram, также он разместил фото бланка с результатами анализа.
"Долгожданный результат: Covid-19 - "Отрицательно"! Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным! Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие!.." - написал музыкант.



Теги: тест, Игорь Николаев, результат, COVID-19
 
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