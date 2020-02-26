Cтали известны первые результаты тестов на коронавирус в Новых Санжарах

26.02.2020 17:00

У 48 эвакуированных граждан из Китая в Новых Санжарах не зафиксирован китайский коронавирус. Об этом сообщили представители Министерства здравоохранения Украины в ходе брифинга, передает телеканал "112 Украина".

"Мы получили сегодня первые результаты анализов: 48 проб оказались отрицательными. Пробы будем делать еще и получать еще результаты", - отметили в Минздраве.

В то же время в министерстве отметили, что в любом случае в Полтавской области готовы оказывать всю необходимую помощь в случае выявления китайского коронавируса.