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Cтали известны первые результаты тестов на коронавирус в Новых Санжарах

26.02.2020 17:00
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Cтали известны первые результаты тестов на коронавирус в Новых Санжарах

У 48 эвакуированных граждан из Китая в Новых Санжарах не зафиксирован китайский коронавирус. Об этом сообщили представители Министерства здравоохранения Украины в ходе брифинга, передает телеканал "112 Украина".
"Мы получили сегодня первые результаты анализов: 48 проб оказались отрицательными. Пробы будем делать еще и получать еще результаты", - отметили в Минздраве.
В то же время в министерстве отметили, что в любом случае в Полтавской области готовы оказывать всю необходимую помощь в случае выявления китайского коронавируса.



Теги: тест, результат, COVID-19, Новые Санжары
 
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