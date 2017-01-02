Лозунги Плотницкого, элитные корпоративы и нищета - оккупированный Луганск встретил Новый год

02.01.2017 16:24

Для простых жителей оккупированного Луганска новогодняя ночь – это время, когда можно гулять, не боясь комендантского часа. Однако и домой возвращаться придется пешком, ведь вызвать такси – крайне недешевое удовольствие. А вот элита так называемой "Луганской народной республики" может позволить себе кутить в дорогих кабаках и устраивать пьяные потасовки, пишет "Апостроф".

Новый год по-лугански – это отмена комендантского часа, пьяные потасовки, безумно дорогие услуги такси и, как следствие, пешие скитания по ночному городу. Все эти элементы уже стали неотъемлемыми частями ночи на 1 января в Луганске. Впрочем, это забавы для народа. Руководство ЛНР отмечает праздник совсем по-другому: дорогие кабаки и потасовки прямо на их пороге - вот визитка "республиканской" элиты, которую они демонстрировали практически каждый вечер на протяжении всей предновогодней недели, сопровождавшейся вереницей корпоративов.

"Золотая молодежь", в свою очередь, щедро побаловала владельцев ночных клубов, которые в Луганске теперь величают "пати-барами", хотя их суть от этого не меняется. Единственной изюминкой отдыха в пати-баре является то, что в 22.00 его двери закрываются с посетителями внутри и покинуть увеселительное заведение можно лишь в 4 часа утра по завершению комендантского часа. Впрочем, тусовщиков это устраивает, руководство ЛНР же закрывает глаза на такие ухищрения в обходе его же запрета на продажу алкоголя после 22.00 и ночные гулянки. Но так отдыхают лишь те, у кого есть на это деньги, для простого народа – тусовки не по карману, поэтому для них "власти" подготовили дешевые зрелища и хлеб в виде досрочно выплаченных зарплат и пенсий.

23 декабря в торжественной атмосфере на Театральной площади, главной площади города, открыли обновленную российскими игрушками и гирляндами в тон "флагу ЛНР" центральную елку. Сопровождалось это мероприятие песнями и плясками при участии местных коллективов, которые славили Россию и русскую зиму, а также дорогущим салютом и народными возмущениями за в очередной раз выброшенную на ветер кучу денег.

26 декабря город ждало еще одно зрелище – с пафосом и размахом открыли недостроенный путепровод по ул. Советской (путепровод еще несколько лет назад обещал открыть тогдашний мэр Луганска Сергей Кравченко, недавно объявленный в розыск). Столь торжественное событие главарь ЛНР Игорь Плотницкий с гордостью назвал "трудовым подвигом луганчан" и "очередной победой".

В этот же день в поселке Юбилейный (территориально Жовтневый район Луганска) открыли свою поселковую елку и устроили мини-концерт по этому поводу. Проспонсировал кривое и косое подобие елки в Юбилейном лично экс-нардеп от Партии регионов Владимир Струк.

К слову, накануне празднования в поселке неожиданно появились поздравительные билборды от его имени. С чего это экс-регионал вспомнил о своем мини-царстве, догадаться вовсе не мудрено, ведь в поселке уже давно говорят, что один из зачинателей и спонсоров "русской весны" собрался вернуться. Примечательно, что билборды, как появились, также неожиданно и исчезли сутки спустя. Местные рассказывают, что снять "открытки" приказали люди сверху, которые, видимо, не очень рады перспективе возвращения представителя ПР.

Что примечательно, не обошлось без наследия "регионов" и в новогоднюю ночь, ведь видеообращение Плотницкого было записано на фоне искусственной елки, украшенной в бело-голубом стиле. На первый взгляд ничего необычного, если не знать тот факт, что шары, красующиеся за спиной главаря ЛНР, куплены в 2010 году регионалами, а бело-голубое убранство елки – ежегодная традиция ПР.

Вовсе не порадовало жителей оккупированных районов Луганской области и новогоднее обращение Игоря Плотницкого, ведь, словно с креста снятый, главарь "республики" монотонно пробурчал написанный кем-то текст и откланялся.

Плотницкий заявил, что "русский дух не сломить", а потом похвалился, что "за короткий промежуток времени нам удалось стать единым сплоченным народом". Правда, ввиду финансовой пропасти между власть имущими ("замминистра ЛНР" получает в месяц около 70 тыс. рублей, или 35 тыс. грн) и рядовыми смертными (педагог в Луганске зарабатывает чуть больше 3 тыс. рублей, или 1,5 тысячи грн) звучало это несколько издевательски… Самым важным достижением минувшего года Плотницкий почему-то назвал проведенные лишь в Луганске абсолютно безрезультативные "праймериз".

Ожидаемого местными жителями обещания повысить зарплаты и пенсии Плотницкий избежал, ограничившись общими фразами. "Скажу твердо: "Луганская народная республика" пойдет путем развития и прогресса. Это будут разумные перемены, понятные людям. 2017-й год станет годом экономических преобразований и выходом экономики из тени", - крайне невнятно и без нотки оптимизма в голосе промямлил лидер ЛНР, видимо, намекая, что вскоре место "премьера" Сергея Козлова, кампания по дискредитации которого активно развернулась в канун нового года, вскоре займет "свой человек".

Увы, в этот вечер ни Луганск, ни другие города, подконтрольные ЛНР, не получили ответа ни на один волнующий их вопрос: когда будет мир и хотя бы намек на достойный уровень жизни.