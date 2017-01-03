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Архив - Луганская область

Луганск: пьяный сепаратист получил серьезные травмы при взрыве самодельной петарды

03.01.2017 13:38
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Участник НВФ получил тяжелые травмы во время изготовления петарды. 

Об этом сообщает источник в группе "Свердловск - ты должен это знать" в соцсети "Вконтакте".

Указывается, что уроженец Луганска 1993 года рождения  2 января решил смастерить петарду. Однако не вышло - произошел взрыв и последующее возгорание.

Сепаратист был  госпитализирован в больницу с диагнозом минно-взрывная травма, обширное проникающее роговично-склеральное ранение с выпадением оболочек и потери содержимого, повреждение маргинального края верхнего века левого глаза, контузия тяжелой степени, склеральное ранение правого глаза, осколочные ранения мягких тканей лица с инородными телами, баротравма, акутравма, алкогольное опьянение

 

Источник:  lugradar.net.



Теги: Донбасс, Луганск, петарда, сепаратисты, пьяный
 
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