Луганск: пьяный сепаратист получил серьезные травмы при взрыве самодельной петарды

03.01.2017 13:38

Участник НВФ получил тяжелые травмы во время изготовления петарды.

Об этом сообщает источник в группе "Свердловск - ты должен это знать" в соцсети "Вконтакте".

Указывается, что уроженец Луганска 1993 года рождения 2 января решил смастерить петарду. Однако не вышло - произошел взрыв и последующее возгорание.

Сепаратист был госпитализирован в больницу с диагнозом минно-взрывная травма, обширное проникающее роговично-склеральное ранение с выпадением оболочек и потери содержимого, повреждение маргинального края верхнего века левого глаза, контузия тяжелой степени, склеральное ранение правого глаза, осколочные ранения мягких тканей лица с инородными телами, баротравма, акутравма, алкогольное опьянение

Источник: lugradar.net.