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Луганск: пьяный сепаратист получил серьезные травмы при взрыве самодельной петарды
03.01.2017 13:38
Участник НВФ получил тяжелые травмы во время изготовления петарды.
Об этом сообщает источник в группе "Свердловск - ты должен это знать" в соцсети "Вконтакте".
Указывается, что уроженец Луганска 1993 года рождения 2 января решил смастерить петарду. Однако не вышло - произошел взрыв и последующее возгорание.
Сепаратист был госпитализирован в больницу с диагнозом минно-взрывная травма, обширное проникающее роговично-склеральное ранение с выпадением оболочек и потери содержимого, повреждение маргинального края верхнего века левого глаза, контузия тяжелой степени, склеральное ранение правого глаза, осколочные ранения мягких тканей лица с инородными телами, баротравма, акутравма, алкогольное опьянение
Источник: lugradar.net.
Теги: Донбасс, Луганск, петарда, сепаратисты, пьяный
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