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"Давно такого не слышали" - Кадиевка подверглась мощным обстрелам боевиков
Начиная с раннего вечера вчера, 23 января, и вплоть до глубокой ночи сегодняшнего дня, боевики мучают Кадиевку страшными обстрелами. Об этом пишут местные жители в социальных сетях.
По их предположениям, это связано с тем, что силы АТО оттеснили боевиков с их позиций и закрепились на новых рубежах. Теперь наемники пытаются вернуть позиции обратно, считают жители Кадиевки.
Боевики активно ведут исходящие обстрелы по позициям ВСУ. Приводим часть комментариев о ситуации в городе.
«Алмазная дом дрожит».
«За все годы войны, в первый раз такие звуки слышу».
«Южный тоже стены дрожат».
«#Кадиевка.0:11мск. Только расслабился — понеслось по новой. Громкие исходящие».
«#Кадиевка (Стаханов) в 23:44 мск было очень мощно».
«#Стаханов. 23:46 мск. ГРОМКО. Давно такого не слышали, стремновато, однако».
«По ощущениям есть и прилеты РЯДОМ с Кировском и Ирмино».
«23:32 мск. Кадиевка.#Стаханов. Исходящие, громко, где-то рядом со стороны Ирмино».
(Орфография и стилистика авторов комментариев полностью сохранены).
Источник: "ДонПресс".
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, Луганская область, житейская история, Кадзуки Накадзима, обстрелы
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