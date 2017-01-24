"Давно такого не слышали" - Кадиевка подверглась мощным обстрелам боевиков

24.01.2017 08:14

Начиная с раннего вечера вчера, 23 января, и вплоть до глубокой ночи сегодняшнего дня, боевики мучают Кадиевку страшными обстрелами. Об этом пишут местные жители в социальных сетях.

По их предположениям, это связано с тем, что силы АТО оттеснили боевиков с их позиций и закрепились на новых рубежах. Теперь наемники пытаются вернуть позиции обратно, считают жители Кадиевки.

Боевики активно ведут исходящие обстрелы по позициям ВСУ. Приводим часть комментариев о ситуации в городе.

«Алмазная дом дрожит».

«За все годы войны, в первый раз такие звуки слышу».

«Южный тоже стены дрожат».

«#Кадиевка.0:11мск. Только расслабился — понеслось по новой. Громкие исходящие».

«#Кадиевка (Стаханов) в 23:44 мск было очень мощно».

«#Стаханов. 23:46 мск. ГРОМКО. Давно такого не слышали, стремновато, однако».

«По ощущениям есть и прилеты РЯДОМ с Кировском и Ирмино».

«23:32 мск. Кадиевка.#Стаханов. Исходящие, громко, где-то рядом со стороны Ирмино».

(Орфография и стилистика авторов комментариев полностью сохранены).

Источник: "ДонПресс".