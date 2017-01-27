Луганщина может остаться без электричества из-за блокады железной дороги ветеранами АТО

27.01.2017 16:46

Из-за блокады железнодорожных путей на Донбассе может Луганская область может остаться без электричества. Об этом заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, сообщает 112.ua.

По его мнению, блокада абсолютно незаконна и нецелесообразна, и этим должны заняться правоохранительные органы.

"Я считаю ее (блокаду – ред.) абсолютно незаконной, нецелесообразной. Та ветка, которая сейчас является заблокированной, это единственная ветка, по которой осуществляется снабжение углем Счастьинской ТЭС. Это единственный источник электроэнергии на территории всей Луганской области, альтернативы нет", – заявил Тука.

Также Тука выразил убежденность, что силовые структуры должны вмешаться в ситуацию с блокадой.

В тоже время глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что торговлю с оккупированными территориями Донбасса нужно урегулировать законодательно.



"Готовы ли мы сегодня отказаться от угля, готовы ли закупать где-то и по какой цене, это раз? Второй вопрос - готовы ли мы к тому, что если не будем закупать тот уголь, то шахтеры, которые сегодня на шахтах работают и зарегистрированы тут, платят налоги тут, они останутся без работы. И у меня вопрос - а куда они пойдут?" - сказал Жебривский.