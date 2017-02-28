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В Северодонецке построят 7 многэтажек для переселенцев. В этом году приступят к первой
В Северодонецке для переселенцев построят два 9-этажных дома в 84-м микрорайоне и пять 4-этажек в 80-м микрорайоне. Начать строительсво первого дома планируют уже в этом году. Об этом сообщил секретарь Северодонецкого городского совета Игорь Бутков.
По его данным, в Северодонецке на учете состоит более 58,5 тыс. внутренне перемещенных лиц (50,5 тысяч семей), из которых 15,5 тысяч семей ВПЛ обратились в Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) за назначением ежемесячной адресной помощи для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг. Количество семей, которым было назначено денежное пособие, составляет 10 тысяч. «Первоочередная проблема, с которой сталкиваются внутренне перемещенные лица – отсутствие возможностей обеспечения жильем. Для них это психологически сложная ситуация, ведь они привыкли к тому, что на малой родине у них было свое жилье, стабильная работа, организован быт. Теперь все приходится восстанавливать с нуля», – отмечает Бутков.
По закону органы местного самоуправления предоставляют во временное безвозмездное пользование ВПЛ из коммунальной собственности жилые помещения, пригодные для проживания, при условии оплаты коммунальных услуг. Но для Северодонецка это тоже проблема, возможность размещения внутренне перемещенных лиц в общественном жилищном фонде города отсутствует. В исполкоме Северодонецкого городского совета по месту жительства на учете находится более 1000 семей и лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, первый «очередник» – с 1980 года. Жилая площадь в общежитиях коммунальной собственности города предоставляется в порядке очередности работникам бюджетных или коммунальных предприятий, учреждений, организаций.
Таким образом, у Северодонецкого горсовета нет возможностей выполнить условия и гарантии для полноценного пребывания переселенцев на территории Северодонецкой громады в части предоставления им жилья без привлечения дополнительных финансовых ресурсов и строительства жилья для временного проживания.
В этой связи Северодонецким городским советом принята целевая программа «Строительство многоквартирных жилых домов для внутренне перемещенных лиц в 80 и 84 микрорайонах г. Северодонецка и формирование Фонда жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц в г. Северодонецке на 2017-2018 гг.». Разрабатывалась она совместно со всеукраинской общественной организацией ветеранов войны и труда «Солдатские комитеты».
Как уточнил Бутков, программа предусматривает строительство двух 9-этажных домов в 84-м микрорайоне и пяти 4-этажек в 80-м микрорайоне. До конца текущего года предполагается оформить выделение земельных участков под строительство, изготовить проектно-сметную документацию и, по возможности, начать строительство первого дома.
На финансирование строительства, предусмотренного программой, на 90% планируется привлечение средств из областного и государственного бюджетов. 10% составит софинансирование из городского бюджета.
«Старт такого крупного строительного проекта выгоден не только переселенцам, но и северодончанам. Полномасштабное строительство позволит создать новые рабочие места как для горожан, так и для ВПЛ – и непосредственно на стройках, и во вспомогательных отраслях», – констатировал Бутков.
В каждом из жилых домов 10% квартир планируется предоставить жителям Северодонецка, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий. Остальные квартиры – предоставлять для временного проживания переселенцев.
На сегодняшний день законный механизм постановки ВПЛ на квартирный учет отсутствует. Поэтому одновременно с земельной и проектно-сметной документацией будут разработаны и вынесены на утверждение сессии городского совета проекты решений о формировании Фонда жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц и об утверждении Порядка предоставления и пользования жилыми помещениями из фондов жилья для временного проживания. После чего будет проведена верификация внутренне перемещенных лиц, нуждающихся в предоставлении временного жилья, и создан Реестр заявлений этой категории граждан. Что в дальнейшем позволит обеспечить прозрачное и справедливое распределение жилья.
Источник Донецкие новости
Теги: Донбасс, Северодонецк, дом, переселенцы
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