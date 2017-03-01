Ахметов навсегда потерял свои шахты в "ЛНР"

01.03.2017 08:54

Ринат Ахметов навсегда потерял часть шахт в Луганской области, так как действия террористов Плотницкого осенью прошлого года поставили крест на физическом функционировании указанных объектов. Об этом заявил бывший губернатор Луганской области Георгий Тука на собственной странице в социальной сети, намекнув, что ничего хорошего для Украины в этом нет.

Он отметил, что Плотницкий и его бандиты захватили шахты, после чего прекратили откачивание грунтовых вод из них. Более того, оборудование с них было демонтировано и вывезено в неизвестном направлении. Тука отметил, что возобновить работу указанных шахт теперь просто невозможно. При этом он отметил, что ситуация усугубляется возможной экологической катастрофой и из-за повышения грунтовых вод в регионе. Чиновник также намекает, что ничего хорошего от этого события для Украины не будет, так как "злостные олигархи", теряя предприятия, вместе с этим ослабляют и экономику Украины, поэтому радоваться здесь особенно ничем.

Источнк Диалог.UA