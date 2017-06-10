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Ляшко пообещал помочь работникам "Азота" выбить свои зарплаты
В Северодонецке снова митингуют сотрудники «Азота», которым предприятие более пяти месяцев не выплачивает заработную плату.
Пока владелец предприятия Фирташ ведет роскошную жизнь в Вене, в прифронтовом Северодонецке 5800 работникам «Азота» с января не выплачивают зарплату. Долги составляют 160 000 000 гривен. Невыплаченные заработные платы - это не полученные семьями алименты, не уплаченная вовремя коммуналка, за это людей лишают субсидий. А если учесть, что на комбинате работали целыми семьями и поколениями, представьте себе, в каком ужасном положении находятся люди, которых даже близкие не могут поддержать», - отметил нардеп Олег Ляшко.
Работники «Азот» уже дважды выходили на митинги под стены комбината, но руководство и владельцы их не слышат. Сегодня администрация комбината пытается переложить ответственность за состояние дел на предприятии на органы власти.
«Радикальная партия поддерживает работников «Северодонецкого объединения «Азот ». Буквально вчера в Киев прибыл из Северодонецка мой помощник Григорий Пригеба, который передал мне коллективное обращение северодончан с просьбой способствовать выплате задолженности и возобновлению работы «Азот». Требую от генерального прокурора Луценко и министра внутренних дел Авакова проведения расследования злоупотреблений должностных лиц при приватизации Северодонецкого «Азота», ведь в решении суда предполагалось, что на предприятии останется 40% государственной собственности - и где она сейчас? Также требую от власти немедленно создать рабочую группу с целью поиска путей скорейшего запуска предприятия и выплаты задолженности по заработной плате его работникам», - отметил депутат.
Источник: 06452.com.ua
Теги: Донбасс, Северодонецк, зарплата, азот
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