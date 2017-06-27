Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Биомасса не может определиться: они относятся к лнр или россии, - блогер

27.06.2017 08:36
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Биомасса не может определиться: они относятся к лнр или россии, - блогер

Ворожа пропаганда активно попрацювала на окупованій українській території. Що виросте з такого молодого покоління?
Молодь на окупованій території Луганщини активно піддається зомбуванню. Приклад цього можна побачити на світлині, яку опубліковано у спільноті "Оптимизация оптимизма" у Facebook, передають Патріоти України.
"Луганск. Наши дни. Биомасса без ума, фантазии, чести и совести не может определиться: они относятся к ̶у̶м̶н̶ы̶м̶ ̶и̶л̶и̶ ̶к̶р̶а̶с̶и̶в̶ы̶м̶ лнр или россии" - йдеться у підписі до фото.



Теги: Россия, Донбасс, молодежь, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх