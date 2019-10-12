Готовят место для Януковича: в Донецке произошел переворот

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В сети обсуждают информацию о вероятном аресте в Москве главаря так называемой "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина.
Соответствующий пост появился в Twitter паблика "Виктор Шишкин - наш президент". Там предположили, что якобы арест может быть связан с тем, что террористическая организация нанесла России экономический ущерб. Речь идет о долге Газпрому в 1 миллиард долларов.
"В Москве арестовали Пушилина. Это скромный тайный патриот Украины нанес врагу экономический ущерб такого размера, что даже видавший многое СК России искренне восхитился. Речь идет о деньгах, которые ДНР задолжало "Газпрому" за газ 1 млрд. баксов", - говорится в сообщении.
Такая же информация появилась в Twitter Донецкого ресурса "Бывало и лучше", передает obozrevatel.
"Пушилина приняли, ходят слухи", - сказано в сообщении.
В комментариях под постами разгорелась дискуссия. Пользователи отмечают, что внезапный арест главаря "ДНР" может быть связан с тем, что место Пушилина освободили для другого кандидата. Возможно, для кого-то из бывших членов "Партии регионов".
Теги: Россия, Донбасс, переворот, Газпром, долг, арест, ДНР, Пушилин, Янукович
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