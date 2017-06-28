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Архив - Луганская область

На Луганщине загорелся лес

28.06.2017 08:07
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На Луганщине загорелся лес

Пожар возник в селе Александровка Луганской области.
27 июня Служба спасения «101» узнала о возгорании хвойной подстилки и сухой травы в селе Александровка.
Пожарная служба предотвратила угрозу возгорания домов, расположенных рядом.
Вследствие возникновения огня, никто не пострадал.



Теги: Донбасс, пожар, Луганская область, лес
 
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