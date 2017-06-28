На Луганщине загорелся лес

28.06.2017 08:07

Пожар возник в селе Александровка Луганской области.

27 июня Служба спасения «101» узнала о возгорании хвойной подстилки и сухой травы в селе Александровка.

Пожарная служба предотвратила угрозу возгорания домов, расположенных рядом.

Вследствие возникновения огня, никто не пострадал.