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На Луганщине загорелся лес
28.06.2017 08:07
Пожар возник в селе Александровка Луганской области.
27 июня Служба спасения «101» узнала о возгорании хвойной подстилки и сухой травы в селе Александровка.
Пожарная служба предотвратила угрозу возгорания домов, расположенных рядом.
Вследствие возникновения огня, никто не пострадал.
Теги: Донбасс, пожар, Луганская область, лес
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