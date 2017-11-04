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Зона АТО: одна группа боевиков подорвалась, вторая пыталась прорваться
Обострение на Луганском направлении: диверсионная группа пророссийских боевиков выдвинулась к позициям сил АТО у Крымского. Их вовремя заметили воины ВСУ и предупредили возможен прорыв.
Как отмечает ТСН, бой длился около 40 минут. Со стороны армейцев один получил контузию.
"Начали по посадке стрелкотней мелкой. Мы начали ответ давать - и так случилось, что прилетело, оглушило", - рассказал пострадавший.
Командир говорит, что противник привел пулеметы и 82-миллиметровые минометы, чтобы прикрыть маневры ДРГ, однако его подчиненные вовремя заметили и остановили диверсантов. "Небольшая группа, 4-6 человек. Когда они уходят, обычно их кто-то прикрывает", - объясняют бойцы.
В отместку едва унесшие ноги оккупанты накрыли позиции ВСУ из минометов и гранатометов. Военные говорят, что вынуждены были отвечать, потому что их расположение давно известны, поэтому прицельные удары противника несут угрозу жизни и здоровью военнослужащих.
Ранее стало известно, что на оккупированной части Луганской области разведгруппа 2-го армейского корпуса вооруженных сил РФ подорвалась на собственном минном поле. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины. "Погиб предводитель разведывательного подразделения, а четверо его подчиненных посекло осколками", - отмечалось в сводке ГУР.
Теги: Донбасс, Луганская область, АТО, боевики, обстрелы
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