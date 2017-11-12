В "ЛНР" не хотят платить "налоги"

12.11.2017 19:47

Почти 80% налогоплательщиков пророссийской группировки "ЛНР" недобросовестно выполняют свои обязанности. Об заявил т.н. "заместитель председателя госкомитета налогов и сборов - начальник финансовой полиции" Виталий Салеев.



"За октябрь месяц было проведено 164 проверки, за 10 месяцев 2017 года – около двух тысяч. Из них в 78% были выявлены нарушения налогового законодательства. Как бы нам ни хотелось, но вот эти 78% - это как раз цифра недобропорядочных налогоплательщиков, к сожалению, - жаловался Салеева. - Нам есть еще над чем работать".



Он обещает сделать "ударение" на "качестве проводимых проверок". Так что вскоре, похоже, задушат даже те робкие ростки предпринимательства, которые пытаются прижится на почве псевдореспублики.