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Архив - Луганская область

«ЛНР» закрыла пункт пропуска на границе с Россией

18.11.2017 13:46
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«ЛНР» закрыла пункт пропуска на границе с Россией

Представители «ЛНР» закрыли пункт пропуска в с. Леоново (НКТ*, быв. Красный Октябрь, 82 км к югу от Луганска). Об этом в своем отчете за 17 ноября сообщает Специальная мониториновая миссии (СММ) ОБСЕ..

«Наблюдатели, которых сопровождали невооруженные члены «ЛНР», прибыли в пункт пропуска на границе в с. Леоново (быв. Красный Октябрь, 82 км к югу от Луганска), где увидели несколько срубленных деревьев, лежавших на дороге, пять бетонных блоков и колючую проволоку (высотой 2,5 метра) за ними. Два невооруженных члена «ЛНР» сообщили команде Миссии, что пункт пропуска закрыт», – говорится в сообщении.



Теги: Россия, Донбасс, граница, ЛНР, пункт пропуска
 
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