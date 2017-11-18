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«ЛНР» закрыла пункт пропуска на границе с Россией
18.11.2017 13:46
Представители «ЛНР» закрыли пункт пропуска в с. Леоново (НКТ*, быв. Красный Октябрь, 82 км к югу от Луганска). Об этом в своем отчете за 17 ноября сообщает Специальная мониториновая миссии (СММ) ОБСЕ..
«Наблюдатели, которых сопровождали невооруженные члены «ЛНР», прибыли в пункт пропуска на границе в с. Леоново (быв. Красный Октябрь, 82 км к югу от Луганска), где увидели несколько срубленных деревьев, лежавших на дороге, пять бетонных блоков и колючую проволоку (высотой 2,5 метра) за ними. Два невооруженных члена «ЛНР» сообщили команде Миссии, что пункт пропуска закрыт», – говорится в сообщении.
Теги: Россия, Донбасс, граница, ЛНР, пункт пропуска
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