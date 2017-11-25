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Архив - Луганская область

В Луганской области прекратили стрелять

25.11.2017 07:24
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В Луганской области прекратили стрелять

За прошедшие сутки и после полуночи вдоль линии разграничения на Луганщине сохранялась тишина - ни одного обстрела не зафиксировано.

"Противоположная сторона наконец придерживалась договоренностей о режиме прекращения огня, которые были достигнуты на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске", - сообщает Луганская ОГА.

Напомним, что за минувшие сутки в зоне АТО потерь нет, зато есть воскресшие.

Всего 24 ноября боевики произвели 17 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе.

Напомним, что вечером 24 ноября сайты пророссийской группировки "ЛНР" распространили заявление т.н. "министра государственной безопасности" Леонида Пасечинка о том, что он стал "и.о. главы республики" вместо Игоря Плотницкого. Последний якобы сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья". Возможно, именно с этим связано затишье на Луганщине.



Теги: Донбасс, Луганская область, АТО, обстрелы
 
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