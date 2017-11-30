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Архив - Луганская область

В оккупированном Луганске на зданиях "государственной власти" появились флаги России

30.11.2017 19:13
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В оккупированном Луганске на зданиях "государственной власти" появились флаги России

В среду на ряде административных зданий в Луганске появились российские флаги, которые теперь дополняют флаги самопровозглашенной Луганской народной республики, пишет Новая газета.
При этом никаких политических заявлений о необходимости вхождения в состав России сделано не было.
Временно исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник не проявил публичной активности с момента утверждения своей кандидатуры Народным советом. Министры, назначенные ушедшим в отставку «по состоянию здоровья» Игорем Плотницким, находятся в состоянии неопределенности, поскольку официальных заявлений и распоряжений по ним сделано не было.



Теги: Россия, Донбасс, Луганск, флаг, ЛНР
 
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