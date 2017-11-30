В оккупированном Луганске на зданиях "государственной власти" появились флаги России

30.11.2017 19:13

В среду на ряде административных зданий в Луганске появились российские флаги, которые теперь дополняют флаги самопровозглашенной Луганской народной республики, пишет Новая газета.

При этом никаких политических заявлений о необходимости вхождения в состав России сделано не было.

Временно исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник не проявил публичной активности с момента утверждения своей кандидатуры Народным советом. Министры, назначенные ушедшим в отставку «по состоянию здоровья» Игорем Плотницким, находятся в состоянии неопределенности, поскольку официальных заявлений и распоряжений по ним сделано не было.